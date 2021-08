"ENTRO 72 ORE SARA' RIPRISTINATA LA POSSIBILITA' DI PRENOTARE I VACCINI" - E' LA RASSICURAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' DEL LAZIO, D'AMATO - SULL'ATTACCO HACKER AI SERVER INDAGANO I PM DELL'ANTITERRORISMO E QUELLI CHE SI OCCUPANO DI REATI INFORMATICI - OGGI AL COPASIR AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO LAMORGESE E DOMANI IL DIRETTORE DEL DIS, ELISABETTA BELLONI

Alessio D’amato

(ANSA) - "Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. È in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore". Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D'Amato, assessore alla Sanita della Regione Lazio, parlando degli effetti dell'attacco hacker che ha colpito la Regione. "Le somministrazioni in questi giorni non si sono mai interrotte - ha aggiunto -, secondo le prenotazioni precedenti che erano state prese, per cui non c'è mai stata l'interruzione della campagna vaccinale".

MICHELE PRESTIPINO

ATTACCO HACKER: INDAGANO PM ANTITERRORISMO

(ANSA) - Saranno anche i pm dell'antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker alla Regione Lazio. In procura a Roma ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamenti anche ai magistrati che si occupano dei reati informatici coordinati dal sostituto Angeloantonio Racanelli. Nel fascicolo si procedere contro ignoti. Contestati vari reati tra cui accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione.

Regione Lazio

Il procedimento coinvolge i due pool di pm alla luce del fatto che l'attacco, ancora in corso, ha colpito un sistema informatico complesso come quello del Lazio anche dal punto di vista del profilo dei dati sensibili e personalità dello Stato a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi.

Hacker

ATTACCO HACKER: COPASIR, OGGI AUDIZIONE LAMORGESE,DOMANI BELLONI

(AGI) - L'attacco hacker al portale della Regione Lazio e le aggressioni subite dalle forze dell'ordine che presidiano i cantieri della Tav. Sono questi i temi, tra gli altri, che il Copasir intende affrontare e approfondire tra oggi e domani. Si comincia alle 13 con l'audizione del ministro dell'Interno, il prefetto Luciana Lamorgese e si prosegue domani

ELISABETTA BELLONI

alle 14 con quella del direttore del Dis, l'ambasciatore Elisabetta Belloni.