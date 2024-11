"ERAVAMO COME DEGLI ZOMBIE, DEI VEGETALI, NUDI, INSANGUINATI" - IL COMICO FRANCESE PIERRE PALMADE È STATO CONDANNATO A 5 ANNI DI CARCERE PER AVER PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE, FERENDO GRAVEMENTE 3 PERSONE (TRA CUI UNA DONNA INCINTA CHE HA PERSO IL BAMBINO CHE AVEVA IN GREMBO), MENTRE ERA SOTTO EFFETTO DI DROGHE - IL 56ENNE SI ERA MESSO ALLA GUIDA DOPO AVER PARTECIPATO A UN SEX-PARTY, DURATO TRE GIORNI, A BASE DI COCAINA E ALTRE SOSTANZE: "SONO DIVENTATO PERICOLOSO A CAUSA DELLA DROGA, MA SONO UNA PERSONA PERBENE…"

1. FRANCIA: PROCESSO A COMICO PALMADE, INCIDENTE DOPO USO DROGHE

(ANSA) - Poco meno di due anni dopo il drammatico incidente stradale mentre era sotto l'effetto di droghe, il comico francese Pierre Palmade, che ha visto andare a picco la sua popolarità e la sua carriera da quel momento, compare oggi in aula per aver causato il ferimento di tre persone fra le quali una donna incinta che perse il suo bambino.

Il 10 febbraio 2023, a fine giornata, Palmade si mise al volante per andare a fare acquisti dopo aver passato diversi giorni sotto l'effetto di vari stupefacenti assunti in grande quantità. Su una strada del sud della regione di Parigi, la sua auto si scontrò con un'altra che arrivava in senso opposto. Oltre all'attore l'incidente causò il ferimento grave di tre persone di una stessa famiglia: un uomo di 38 anni, suo figlio di 6 e la cognata di 27, che perse il bimbo di cui era in attesa.

Su Palmade si scatenò una tempesta mediatica dovuta alla sua popolarità e alla descrizione delle sue abitudini e della dipendenza dalla droga ormai senza freni. L'incidente diede anche il via ad un dibattito giudiziario, con la giudice che - a fine maggio scorso - rinviò a giudizio Palmade per lesioni colpose aggravate dal consumo di droga. La magistrata non lo incriminò per omicidio colposo come la procura aveva chiesto per la morte del bimbo che, subito dopo l'incidente, fu fatto nascere in stato di assoluta emergenza con un parto cesareo ma fu dichiarato deceduto dopo 32 minuti di inutili tentativi di rianimazione.

La parabola di Palmade, dopo quei fatti, ha proseguito la sua inesorabile discesa e gli anni Novanta e 2000 della sua grande popolarità restano un ricordo: "sono ossessionato da quell'incidente - ha detto alla giudice nel suo primo interrogatorio - dal bebè che è morto...sono diventato pericoloso a causa della droga, ma sono una persona perbene". Recidivo per una precedente condanna per uso di stupefacenti nel 2019, Palmade rischia una condanna a 14 anni di carcere e 200.000 euro di ammenda.

2. COMICO FRANCESE PALMADE CONDANNATO A 5 ANNI, 2 DA SCONTARE

(ANSA) - Il comico francese Pierre Palmade, colpevole di aver provocato un incidente stradale nel 2023 sotto l'effetto di stupefacenti, è stato condannato oggi a 5 anni di carcere due dei quali da scontare senza condizionale, al termine di un processo nel quale si è trovato di fronte alle sue vittime: tre persone di una stessa famiglia rimaste ferita, una delle quali - incinta - perse il bambino nell'incidente.

Il tribunale di Melun, a sud di Parigi, ha riconosciuto Palmade - che ha avuto grande popolarità negli anni Novanta e Duemila ma ha poi avuto diverse disavventure causate dalla dipendenza dalle droghe - colpevole di lesioni colpose ed ha accolto le richieste dell'accusa. Palmade sarà rinchiuso in carcere nella regione di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove risiede. Cinquantasei anni, apparso molto provato in aula, il comico si è rivolto alle sue vittime durante il processo chiedendo perdono "dal più profondo" per i danni e i traumi provocati. "Sono davvero a terra, sconvolto, distrutto nel vedere dal vivo quello che ho fatto".

Palmade, secondo quanto appurato dall'inchiesta, si mise al volante della sua auto per andare a fare spese il 10 febbraio 2023, dopo 3 giorni in cui aveva "fatto festa" nella sua casa con diversi amici, senza mai dormire e alternando iniezioni di 3MMC, una droga di sintesi, molta cocaina, e altri stupefacenti che accentuavano il desiderio sessuale. "Eravamo come degli zombie, dei vegetali, nudi, insanguinati", ha ammesso davanti ai giudici.

Sulla strada, a sud di Parigi, lo scontro frontale con l'auto che veniva dalla direzione opposta, con gravi conseguenze per le tre vittime. Una giovane donna, incinta, cognata del conducente, fu fatta partorire in emergenza dai soccorritori, ma dopo pochi minuti di vita, il bambino appena nato morì. La vicenda ha dato vita, in Francia, ad un acceso dibattito fra giuristi sulla natura del reato. Escluso quello di "omicidio", la procura ha accusato Palmade di lesioni colpose aggravate dall'assunzione di stupefacenti.

