"ERO L'UNICO A FARLO PERCHÉ AVEVO IL CORAGGIO DI SFIDARE LA MASSONERIA" - GIUSEPPE DELICATI, IL MEDICO NO-VAX DI TORINO CHE HA RILASCIATO ALMENO 82 ESENZIONI FALSE AL VACCINO ANTI-COVID, PATTEGGIA UNA CONDANNA DI DUE ANNI - TRA I PAZIENTI DI DELICATI CI SAREBBERO INFERMIERI, INSEGNANTI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI E COMPONENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE, CHE ADESSO SONO ACCUSATI DI FALSO IN CONCORSO CON IL MEDICO...

Estratto dell'articolo di Giuseppe Legato per "La Stampa"

il medico no vax giuseppe delicati 1

Ai tempi della pandemia da Covid 19, […] Firmò centinaia di certificati medici dal suo studio di Chivasso coi quali "esentava" persone in arrivo da tutta Italia attestando patologie incompatibili con la somministrazione del siero. Giuseppe Delicati ha chiesto di patteggiare una condanna a un anno e 11 mesi di reclusione.

«Una scelta che non comporta ammissione – dice il suo legale Gianfranco Visca – ma un'opportunità per lasciarsi alle spalle questa brutta pagina. Crede di aver agito in buona fede e adesso vuole iniziare un'altra vita». Dichiarazioni distanti - e non poco - dai toni utilizzati due anni fa di fronte a un giudice: «Ho agito con scienza e coscienza secondo il principio di Ippocrate. «Quei certificati li ho rilasciati solo dopo un'attenta valutazione del quadro clinico, dopo l'anamnesi ai pazienti ed ero l'unico a farlo perchè avevo il coraggio di sfidare la massoneria».

il medico no vax giuseppe delicati 2

[…] Ma mentre il medico – adesso in pensione anticipata per via di alcune difficoltà psichiche riconosciute dalla commissione dell'Asl che lo ha visitato ormai anni fa – si avvia ad uscire dalla vicenda giudiziaria, così non è per tanti suoi ex pazienti che si sono rivolti al professionista No-Vax per bypassare l'obbligo vaccinale.

il medico no vax giuseppe delicati 3

Sono 82. Infermieri, Oss, insegnanti, collaboratori scolastici, impiegati pubblici e privati, componenti delle forze dell'ordine: tutti accusati in concorso con Delicati per il reato di falso. […] L'inchiesta era nata a settembre del 2021 in maniera singolare. Perché in procura era stato recapitato l'esposto di un professore che denunciava il preside dell'istituto in cui prestava servizio, colpevole – a suo dire – di non aver accettato il certificato che lo esentava dal vaccino rimandandolo a casa.

[…]. Gli investigatori hanno lavorato in direzione opposta a quella dell'esposto. E hanno messo sotto inchiesta proprio il medico su cui il giudice Edmondo Pio, che che confermò il carcere (Delicati era stato arrestato) spendeva queste parole: «Non c'è alcun dubbio che, per le modalità con cui sono richieste e rese le certificazioni del dottor Delicati, siano tutte ideologicamente false».

il medico no vax giuseppe delicati 7

Di più: «Il medico – ha scritto il giudice – ha costantemente indotto (o tentato di indurre) in errore i datori di lavoro e la circostanza che si tratti di pubblici dipendenti che svolgono lavoro a contatto con terzi soggetti in ambienti delicatissimi (ambito scolastico e sanitario) già da sé evidenzia la assoluta gravità delle condotte ed il rischio per la salute pubblica che ne è conseguito». Delicati adesso viaggia verso la chiusura del procedimento che lo riguarda. Il suo legale di fiducia Visca, con un'articolata memoria difensiva, ha motivato la fondatezza della richiesta di patteggiare, ma è rimasto impigliato in una strana chat di No Vax divenendo bersaglio di insulti, offese. «Ma sono sereno» dice.

