Traduzione di un estratto dell’articolo di David Averre per https://www.dailymail.co.uk/

Un'ostaggio israeliano, brutalmente violentato e torturato dai suoi rapitori di Hamas, si è presentato alle Nazioni Unite per raccontare il suo straziante calvario e chiedere il rilascio delle persone ancora detenute a Gaza.

L'avvocato Amit Soussana era in malattia nella sua casa, nel Kibbutz Kfar Aza la mattina del 7 ottobre 2023, quando uomini armati di Hamas hanno fatto irruzione nella sua abitazione e l'hanno rapita. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la rabbia con cui ha provato a combattere, sferrando calci e pugni fino a quando un gruppo di terroristi è stato costretto a sollevarla e a trasportarla a piedi oltre il confine con Gaza.

È stata liberata circa 55 giorni dopo, insieme a molti altri ostaggi, tra cui la franco-israeliana Mia Schem, in scene indimenticabili che hanno visto i militanti mascherati consegnarla ai volontari della Croce Rossa, mentre i palestinesi assiepati la guardavano. Ieri ha lanciato un emozionante appello al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in cui ha descritto in modo dettagliato il suo trattamento.

"Ero sola, incatenata alle caviglie con una catena di metallo, incapace di muovermi e costretta a chiedere l'elemosina per usare il bagno", ha detto. Un terrorista di Hamas che mi sorvegliava mi ha aggredito sessualmente. Mi ha costretta a entrare nella doccia, seguendomi da vicino con la pistola puntata contro di me. Il suo respiro pesante e il suo sguardo predatorio erano terrificanti... Ero impotente e non riuscivo a fermarlo.

Non avevo nessuno che mi confortasse e dovevo “comportarmi” per l'uomo che mi aveva appena violato nel modo più orribile”. La testimonianza di Sousanna continua: “Qualche giorno dopo, sono stata trasferita in un altro luogo, sorvegliata da altri terroristi di Hamas...”. In questo nuovo luogo sono stata torturata: appesa a testa in giù, picchiata e umiliata. Ogni momento temevo per la mia vita”.

L'autrice si è poi lanciata in un appassionato appello affinché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, composto da 15 membri, intervenga per porre fine alle ostilità a Gaza e in Libano e per garantire il rilascio degli altri ostaggi israeliani.

“Agite immediatamente per garantire il rilascio di coloro che sono ancora in cattività. Ogni giorno che passa provoca loro ulteriori danni psicologici e mette in pericolo le loro vite. Agite prima che sia troppo tardi. Vi prego di non chiudere gli occhi di fronte agli orrori che vengono inflitti a civili innocenti”, ha detto. È vostra responsabilità proteggere i diritti umani, combattere il terrorismo e consegnare i responsabili alla giustizia...”. Assicurate la libertà degli ostaggi e fate in modo che nessun altro subisca un simile destino”. […]

