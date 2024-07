"FACCIAMO SESSO SENZA PRESERVATIVO. SE RIMANGO INCINTA PERDO LA SFIDA" - TRA GLI ADOLESCENTI È TORNATA DI MODA LA "SEXROULETTE": SI DANNO APPUNTAMENTO ATTRAVERSO DEI GRUPPI TELEGRAM O WHATSAPP E, A UN MESE DALL'ORGIA O DAL RAPPORTO DI COPPIA, LE RAGAZZE CONTROLLANO IL RISULTATO DEL TEST DI GRAVIDANZA - I PISCHELLI RISCHIANO DI PRENDERE, IN UN SOL MAZZO, AIDS, GONORREA, HERPES GENITALE, VERRUCHE ANORETTALI...

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

PRESERVATIVO

Ne avevamo parlato già nel 2016 della “Sex Roulette”, ossia una pratica ad alto rischio in cui si sopravvive o si muore letteralmente. Già in quell’anno si parlava di una pratica pericolosissima ossia di orge in cui uno dei partecipanti era segretamente sieropositivo. La sfida era far sesso, rigorosamente senza protezione, e schivare così l’HIV. Una pratica diffusa pare da alcuni ricconi annoiati.

sesso x

Si torna a parlare ancora oggi di “Sex Roulette” ma con adolescenti – dai 14 ai 16 anni – come protagonisti. Come ha riportato Today con un approfondimento mirato, l’ultima pericolosissima tendenza social è quella sempre di organizzare orge o rapporti a due di sesso non protetto con un unico obbiettivo: non rimanere incinta, se il test di gravidanza invece è positivo allora si perde la challenge.

Una pratica folle che si è diffusa soprattutto su app a circuito chiuso come Telegram o Whatsapp. Una ragazzina americana, qui non riportiamo le generalità, aveva mostrato ai follower il test di gravidanza positivo, con tanto di pancino. […]

preservativi

La stessa poi ha mostrato il certificato di aborto fiera e soddisfatta. Le immagini sono scomparse, dopo numerose segnalazioni preoccupate. Ma è proprio la testimonianza che la “pratica” c’è ed esiste. […]

sesso occasionale e seduzione13 sesso occasionale e seduzione14 SESSO NEL BAGNO PUBBLICO