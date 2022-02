"FARO' SESSO PERSONALMENTE CON OGNI SOLDATO RUSSO CHE DEPORRA' LE ARMI" - UNA MODELLA DI ONLYFANS HA LANCIATO UN'INIZIATIVA A FAVORE DELL'UCRAINA: HA OFFERTO IL SUO CORPO A OGNI MEMBRO DELL'ESERCITO DI PUTIN IN CAMBIO DEL CESSATE IL FUOCO - LA DONNA HA POI PUBBLICATO UN NUOVO LISTINO PREZZI: "1 RUSSO MORTO=1 NUDO; 1 CARRO ARMATO ABBATTUTO=1 VIDEO; 1 JET ABBATTUTO=UNA NOTTE DI SESSO"...

Dagotraduzione dal Daily Star

Bad Kitty Modella Onlyfans

Una modella di OnlyFans si è impegnata a fare sesso con ogni soldato russo che sfiderò gli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di invadere l' Ucraina.

L'utente di Twitter Bad Kitty, che si chiama anche Lilly Summers su siti X-rated e Instagram, ha scritto un paio di tweet sbalorditivi da quando è scoppiata la guerra in Europa la scorsa settimana. Un altro messaggio ai suoi seguaci ha rivelato un nuovo menu di cose volgari che farà in base al successo della difesa militare ucraina.

La star, le cui biografie sui social media dicono che «cerca solo di divertirsi» e la descrivono come «una ragazza che cerca solo di farcela nel mondo...», ha rilasciato una dichiarazione audace in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin.

Bad Kitty Modella Onlyfans 2

Lilly ha scritto: «Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l'aggressione contro l'Ucraina». Ha seguito il suo voto volgare con la bandiera ucraina e gli hashtag #StandWithUkraine #RussiaUkraineConflict #Russia #peaceforukraine.

Un paio di giorni dopo, Lilly che promette nudi sui suoi account OnlyFans e Pocketstars, è entrata più nel dettaglio su ciò che i fan possono aspettarsi da lei durante la guerra.

Non nascondendo il suo sostegno all'Ucraina, la cosiddetta Bad Kitty ha pubblicato domenica un nuovo listino prezzi per i suoi clienti OnlyFans come se stesse creando il suo gioco di bevute per programmi TV.

Bad Kitty Modella Onlyfans 3

Ha twittato: «Nuovi prezzi: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all'Ucraina».

Nonostante il suo impegno radicale, la signora Summers non ha ricevuto quasi nessuna reazione dai suoi 261 follower su Twitter. Non è l'unica ad apportare modifiche alla sua attività dall'invasione della scorsa settimana.