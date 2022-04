"FORSE IL GOVERNO CINESE HA APPENA GUADAGNATO UN PO' DI INFLUENZA NEL PAESE?" - IN UN TWEET JEFF BEZOS HA INSINUATO CHE L'ACQUISTO DI TWITTER DA PARTE DI ELON MUSK FARA' ACQUISIRE A PECHINO UN PESO SULL'OPINIONE PUBBLICA - TESLA INFATTI DIPENDE FORTEMENTE DAL PAESE PER IL SUO GRANDE MERCATO E PER LE BATTERIE AL LITIO...

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

Da ansa.it

Jeff Bezos

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha insinuato che ora che Elon Musk ha acquistato Twitter la Cina ha acquisito una sfera di influenza. «Domanda interessante. Forse che il governo cinese ha appena guadagnato un po' di influenza sulla piazza del paese?», ha twittato Bezos in risposta a un giornalista del New York Times che aveva messo in evidenza che Tesla dipende dalla Cina per il suo grande mercato e le batterie al litio.

ELON MUSK

"Piazza del Paese" è come Musk ha definito Twitter in uno dei suoi post sull'acquisto del social network. Negli anni Bezos e Musk si sono spesso lanciati frecciate, attaccando le reciproche aziende sui social. L'ultimo scambio al vetriolo all'inizio del mese quando Musk ha scritto su Twitter che il Washington Post, di proprietà di Bezos, è «sempre buono per farsi una risata», in risposta a un editoriale del quotidiano intitolato "L'investimento di Elon Musk su Twitter potrebbe essere una cattiva notizia per la libertà di parola".