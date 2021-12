"FUCK HIM" - TRUMP CE L'HA A MORTE CON NETANYAHU - GLI RIMPROVA DI ESSERSI PRECIPITATO A CONGRATULARSI CON BIDEN PER LA VITTORIA "PRIMA ANCORA CHE L'INCHIOSTRO FOSSE ASCIUTTO", MENTRE ALTRI, COME BOLSONARO E PUTIN, HANNO ASPETTATO - "BIBI AVREBBE POTUTO RESTARE IN SILENZIO. HA COMMESSO UN TERRIBILE ERRORE. E' L'UOMO PER CUI HO FATTO DI PIU'..."

Dagotraduzione da Axios

benjamin netanyahu, donald trump e i ministri degli esteri di barhein e emirati arabi uniti

Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono stati i più stretti alleati politici durante i quattro anni in cui si sono sovrapposti in carica, almeno così è sembrato al pubblico. Ora non più. «Non gli parlo da allora», ha detto Trump dell'ex primo ministro israeliano. «F**k him».

Trump ha ripetutamente criticato Netanyahu durante due interviste per il mio libro, "Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East".

«La prima persona che si è congratulata con [Biden] è stata Bibi Netanyahu, l'uomo per cui ho fatto di più di qualsiasi altra persona con cui ho avuto a che fare... Bibi avrebbe potuto restare in silenzio. Ha commesso un terribile errore».

BENJAMIN NETANYAHU DONALD TRUMP

Ora leader dell'opposizione, Netanyahu sta conducendo una campagna continua per riconquistare l'ufficio del Primo Ministro mentre è sotto processo per corruzione.

Uno dei suoi principali biglietti da visita politici è la sua stretta relazione con i principali attori della politica statunitense, e con un uomo in particolare che rimane estremamente popolare in Israele: Trump.

Per ragioni di politica interna, sia Trump che Netanyahu hanno coltivato la percezione pubblica che non ci fossero ombre tra loro mentre lavoravano a stretto contatto su questioni chiave. Ma alla fine della sua presidenza, Trump ha concluso che Netanyahu non voleva davvero la pace con i palestinesi e lo stava usando contro l'Iran.

donald trump e benjamin netanyahu

Trump ha anche percepito di aver contribuito a garantire la sopravvivenza politica di Netanyahu, ma non ha ottenuto lo stesso in cambio. Si è infuriato positivamente per il video in cui Netanyahu si congratula con Biden.

«Mi piaceva Bibi. Mi piace ancora Bibi. Ma mi piace anche la lealtà. La prima persona a congratularsi con Biden è stata Bibi. E non solo si è congratulato con lui, lo ha fatto su nastro», mi ha detto Trump, riferendosi a Netanyahu con il suo soprannome.

benjamin netanyahu e donald trump presentano il piano di pace per il medio oriente

Netanyahu è stato tutt'altro che il primo leader mondiale a congratularsi con Biden. In effetti, ha aspettato più di 12 ore dopo che le reti statunitensi hanno dichiarato il risultato delle elezioni.

Ma Trump ha affermato di essere rimasto scioccato quando sua moglie Melania ha condiviso con lui il video di Netanyahu: «Era molto in anticipo, tipo, prima della maggior parte. Non gli ho parlato da allora. Fanculo».

L'ex presidente era fissato sul fatto che mentre personaggi come il brasiliano Jair Bolsonaro e il russo Vladimir Putin hanno resistito - «ritenevano che le elezioni fossero state truccate» secondo Trump - Netanyahu ha riconosciuto la vittoria di Biden.

benjamin netanyahu e donald trump presentano il piano di pace per il medio oriente 1

«Bibi Netanyahu, prima ancora che l'inchiostro fosse asciutto, ha realizzato un messaggio, e non solo un messaggio, ha fatto un nastro a Joe Biden in cui parlava della loro grande, grande amicizia - non avevano un'amicizia, perché se l'avessero avuta, [l'amministrazione Obama] non avrebbe fatto l'accordo con l'Iran», ha detto Trump. «E indovina un po', ora lo faranno di nuovo».

Queste osservazioni sono arrivate durante un'intervista faccia a faccia di 90 minuti a Mar-a-Lago ad aprile, durante la quale Trump ha ripetutamente affermato di aver fatto più per Israele e per Netanyahu di qualsiasi altro presidente.

trump netanyahu vignetta

Ha citato le sue decisioni di ritirarsi dall'accordo con l'Iran, spostare l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, mantenere le truppe nella regione e riconoscere le alture del Golan occupate come parte di Israele. Ha annunciato la mossa delle alture del Golan «subito prima delle elezioni» nell'aprile 2019, quando Netanyahu era in svantaggio nei sondaggi. «Avrebbe perso le elezioni se non fosse stato per me».

Non è chiaro se la mossa abbia effettivamente influenzato il risultato delle elezioni, che si sono concluse con un punto morto, ma un sondaggio condotto prima del voto dall'Istituto israeliano per la democrazia ha rilevato che il 66% degli israeliani pensava che la decisione di Trump avesse rafforzato la statura di Netanyahu.

trump netanyahu

18 mesi dopo, quando Trump ha tenuto una videochiamata con Netanyahu 10 giorni prima delle elezioni statunitensi per celebrare l'accordo di normalizzazione tra Israele e Sudan, Trump ha chiesto a Netanyahu se "Sleepy Joe" avrebbe potuto arrivare a un simile accordo.

«Signor Presidente, una cosa che posso dirle è che apprezziamo l'aiuto per la pace da chiunque in America», ha risposto cautamente Netanyahu. Trump si è arrabbiato.

DONALD TRUMP BENJAMIN NETANYAHU

C'erano anche disaccordi più sostanziali tra Trump e Netanyahu sull'Iran, il piano di Netanyahu di annettere parti della Cisgiordania e il desiderio di Trump di un accordo di pace con i palestinesi.

Anche se ha criticato Netanyahu, Trump ha espresso una certa ammirazione per lui come politico. Ha anche mostrato grande interesse per i problemi legali di Netanyahu, anche se ha detto di non averne mai discusso con Netanyahu stesso.

Ho parlato di nuovo con Trump a luglio, questa volta al telefono, dopo che Netanyahu era stato estromesso dal potere dopo 12 anni.

DONALD TRUMP BENJAMIN NETANYAHU

«Beh, mi piace, ma è lì da molto tempo», ha detto Trump quando gli è stato chiesto dell'uscita di Netanyahu.

Trump ha ripetuto le sue rimostranze per Netanyahu, anche se in tono più mite. «Posso dirvi che la gente era molto arrabbiata con lui quando è stato il primo a congratularsi con Biden», ha detto.

«Nel video era quasi come se stesse implorando amore. E io ho detto, 'Accidenti, come cambiano le cose.' Quindi, sai, sono rimasto deluso. Questo lo ha danneggiato con il popolo di Israele. Come sai, sono molto popolare in Israele. Penso che gli abbia fatto molto male».