"GABRIELE NON BEVEVA E NON FUMAVA. SONO SICURO CHE SI È TRATTATO DI UN MALORE. SE FOSSE SCIVOLATO IN ACQUA, SAREBBE RIUSCITO A RISALIRE SUBITO" - PARLANO GLI AMICI DI GABRIELE GALLANI, IL 24ENNE DI PARMA MORTO ANNEGATO IN UN CANALE DI AMSTERDAM - GALLANI SI TROVAVA NELLA CITTÀ OLANDESE IN VACANZA ED È CADUTO IN ACQUA DOPO CENA, MENTRE PASSEGGIAVA CON UN AMICO - LA POLIZIA STA CERCANDO TESTIMONI E VIDEO CHE POSSANO CHIARIRE LE DINAMICHE…

Estratto dell'articolo di Alessandro Fulloni per il “Corriere della Sera”

gabriele gallani

«ll “Gallo”? Dire che era un bravo ragazzo neanche rende l’idea: studente serio, scrupoloso negli allenamenti quanto nella vita, non beveva e non fumava e su questo sono disposto a mettere la mano sul fuoco. Per me si è trattato solo di un malore, ne sono più che sicuro. Se fosse scivolato in acqua, o chissà che altro, da quel canale ad Amsterdam sarebbe riuscito a risalire subito: Gabriele era anche un ottimo nuotatore».

gabriele gallani

Luca Prampolini, 42 anni, presidente del «Team Traversetolo Asd», squadra di calcio che milita nella Promozione dell’Emilia-Romagna, parla al telefono e piange. […]

I fatti noti sono questi e il mistero resta. Gabriele, 24 anni — per tutti il «Gallo» […] era ad Amsterdam da mercoledì con altri otto amici[…]. Nella notte tra venerdì e sabato è caduto — ma non si sa né come e né perché — in un canale in centro, il Kloveniersburgwal, ed è affogato. Scarno il comunicato della polizia che secondo la stampa di Amsterdam non è ancora in grado di spiegare le «circostanze della morte dell’italiano» avvenuta poco dopo la mezzanotte.

gabriele gallani morto annegato in un canale di amsterdam

«Ecco perché stiamo cercando testimoni — ha detto un portavoce della KLPD, la polizia nazionale — e preferibilmente anche immagini». Il gruppo di amici sarebbe dovuto rientrare a Parma oggi, ma Gabriele aveva preferito anticipare il ritorno «perché avevamo in programma lo spareggio contro il Cervo Collecchio per giocarci la permanenza in Promozione» prosegue Prampolini[…]

Venerdì la comitiva aveva trascorso la mattinata pedalando per 50 chilometri verso i mulini nei dintorni di Amsterdam. Poi, di ritorno, tutti a cena in un locale e la sera a passeggio nel centro storico. «Volevamo vedere parti diverse della città e così ci siamo divisi: sette amici da una parte, Gabriele e io assieme» è la testimonianza affidata alla Gazzetta di Parma da Luca Ugolotti, anche lui un ex calciatore nelle giovanili del Traversetolo e amico d’infanzia del Gallo.

gabriele gallani

Il ragazzo, rimasto qualche passo indietro rispetto a Gabriele, ha raccontato, piangendo, di averlo visto piombare improvvisamente in acqua, in un tratto del Kloveniersburgwal che tra l’altro sarebbe senza parapetto, e «poi ho chiamato i soccorsi». […]

ARTICOLI CORRELATI

gabriele gallani morto annegato in un canale di amsterdam soccorsi per Gabriele Gallani a amsterdam gabriele gallani morto annegato in un canale di amsterdam Gabriele Gallani Gabriele Gallani soccorsi per Gabriele Gallani a amsterdam gabriele gallani