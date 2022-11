15 nov 2022 20:10

"GIOCA IL NAPOLI? ALLORA NON SI FACCIA IL CONSIGLIO COMUNALE" – NON È UNA BOUTADE, MA L’ASSURDO SFOGO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DI POMIGLIANO D'ARCO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, CHE HA SBROCCATO DURANTE UNA SEDUTA PERCHÉ NON POTEVA VEDERE LA PARTITA: “IN DIECI ANNI DI PRESIDENZA NON HO MAI CONVOCATO UNA SEDUTA MENTRE GIOCA IL NAPOLI. QUI C'È DA PIANGERE…” - VIDEO