"UNA GOGNA MEDIATICA CONTRO LA PRESIDE" - GLI STUDENTI DEL COLLETTIVO DEL LICEO MONTALE, DOPO LA BUFERA CHE HA INVESTITO L'ISTITUTO ROMANO PER LA PRESUNTA RELAZIONE DELLA PRESIDE CON UNO STUDENTE 19ENNE, HANNO DECISO DI SVEGLIARSI: “NON RICONOSCIAMO COME NOSTRE LE CRITICHE CHE LE VENGONO POSTE IN QUANTO DONNA, RIFIUTIAMO LA CONCEZIONE MASCHILISTA CHE GIUDICA LE DONNE PER LA LORO VITA SESSUALE”

Da “la Stampa”

Sabrina Quaresima

Gli studenti del collettivo del liceo Montale, dopo la bufera che ha investito l'istituto romano per la presunta relazione della preside con uno studente 19enne, in un comunicato spiegano di volersi «discostare» dalla gogna mediatica ai danni della direttrice e chiedono informazioni dall'Ufficio scolastico «sugli sviluppi dell'indagine in corso».

«Sono anche state divulgate immagini e informazioni private della dirigente, esponendola, di fatto, a giudizi offensivi, superflui e inutili all'ispezione in corso: una gogna mediatica dalla quale vogliamo discostarci. Crediamo che sia necessario considerare e valutare l'eventuale atto e non la persona che lo compie, per questo troviamo lontani dal nostro pensiero le offese ed i commenti inopportuni che sono stati rivolti», scrivono gli studenti. Inoltre «non riconosciamo come nostre le critiche che le vengono poste in quanto donna, rifiutiamo la concezione maschilista che giudica le donne per la loro vita sessuale».

liceo montale SABRINA QUARESIMA e il vicepreside rimosso scritte liceo montale 21 sabrina quaresima sabrina quaresima liceo montale via bravetta liceo montale via bravetta scritte liceo montale sabrina quaresima