Estratto dell’articolo di Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

È un weekend di passione ambientalista, quello che si consuma in queste ore a Lützerath, il piccolo villaggio del Nord Reno-Vestfalia condannato alla demolizione per consentire l'ampliamento della miniera di carbone di Garzweiler, resosi necessario per aumentare le forniture di energia in alternativa al gas russo. Migliaia di attivisti (35 mila secondo gli organizzatori, 10 mila secondo le autorità) hanno nuovamente dimostrato ieri. […]

Ci sono stati scontri e alcune centinaia di manifestanti sono riusciti a sfondare in più punti i cordoni della polizia, che ha reagito usando idranti e manganelli contro coloro che cercavano di avvicinarsi all'ingresso della miniera. I dimostranti hanno accusato gli agenti di aver ecceduto nell'uso della forza contro una manifestazione pacifica.

A galvanizzare la protesta è stato l'arrivo di Greta Thunberg, […] Thunberg ha preso di petto i Verdi tedeschi, che hanno sostenuto la scelta di autorizzare RWE, l'azienda proprietaria della miniera, a sfruttare ancora di più il giacimento: «È assurdo che il governo tedesco, compresi i Verdi, faccia compromessi con i grandi inquinatori come RWE, che invece dovrebbero essere messi sotto accusa per i danni e la distruzione che hanno causato. Il mio messaggio è di fermare immediatamente quanto sta accadendo qui a Lützerath».

[…] «se un Paese come la Germania, che è uno dei più grandi produttori di emissioni nocive, fa una cosa del genere, questo interessa tutti, tanto più quelli che sopportano il maggior peso della crisi del clima». Secondo gli ambientalisti tedeschi, radere al suolo il villaggio per espandere la miniera di Garzweiler si tradurrà in un aumento massiccio di gas serra.

[…] I Verdi, parte di entrambi i governi e costretti a misurarsi con le proprie contraddizioni, difendono l'intesa spiegando che l'accordo in realtà ha recepito diverse richieste degli ambientalisti e ha salvato altri cinque villaggi dalla distruzione.

Le operazioni di sgombero intanto continuano sia pure con difficoltà, perché alcune centinaia di attivisti sono ancora barricati o sui tetti degli edifici o nascosti in un tunnel. Nei primi tre giorni 470 persone sono state evacuate, 320 di loro volontariamente. Secondo le autorità, lo sgombero degli edifici è quasi del tutto completato, ma ieri restavano ancora 15 «strutture» fra cui tre case ancora occupate. […]

