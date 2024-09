12 set 2024 10:06

I "GRETINI"? SARANNO AFFIDATI AI SECONDINI - LA CAMERA DA L'OK ALL'ARTICOLO DEL DDL SICUREZZA IN CUI È PREVISTO IL CARCERE PER CHI, COME FANNO GLI ECO-VANDALI DEL GRUPPO "ULTIMA GENERAZIONE", SI PIAZZA IN MEZZO ALLA STRADA PER BLOCCARE IL TRAFFICO - AVVISATE ILARIA SALIS: VENGONO INASPRITE LE PENE (FINO A 7 ANNI) PER CHI OCCUPA ABUSIVAMENTE LE CASE - FRATELLI D'ITALIA ESULTA: "E' LA FINE DEI REATI GIUSTIFICABILI"





Estratto dell'articolo di Adriana Logroscino per il "Corriere della Sera"

Nuovo reato per chi occupa abusivamente le case, con pene fino a 7 anni, e carcere per i manifestanti che occupano la strada o i binari. La maggioranza centra un uno-due che «mette fine ai tempi dei reati giustificabili», rivendica Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite insorgono contro «la norma liberticida che trasforma in illecito penale la manifestazione del dissenso».

A Montecitorio si discutono gli emendamenti al ddl sicurezza. All'articolo 10 si inserisce la previsione di un nuovo reato, quello di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altri. «Superfluo — attacca il Pd — esistono già articoli del codice penale che ricomprendono questo reato». E all'articolo 14 viene introdotta la stretta alle manifestazioni come quelle ripetutamente messe in atto dai giovani di Ultima Generazione con sit in e blocchi del traffico contro la crisi climatica: «Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite». [...]

Ma nel provvedimento sulla sicurezza, che proseguirà l'esame oggi e che poi dovrà passare in Senato, sono molte le scaramucce tra le forze politiche. Con un blitz Azione prova a portare lo ius scholae nel testo. E Avs chiede il voto segreto per — spiegano — «stanare Forza Italia» che l'aveva proposto in estate. Ma gli azzurri sostengono il no all'emendamento col resto della maggioranza. «Non abbocchiamo alle provocazioni della sinistra», spiega il presidente del gruppo Maurizio Gasparri. «Condivideremo col resto della maggioranza una riforma complessiva del diritto di cittadinanza», sostiene Paolo Emilio Russo. [...]

Intanto il Tar boccia per la seconda volta in un anno il decreto del ministero della Salute che equipara il cannabidiolo, estratto della cannabis, agli stupefacenti. Accolto il ricorso degli imprenditori del settore. Resta però — specifica Palazzo Chigi — la disposizione prevista nel ddl sicurezza che invece vieta la vendita della cannabis light, con un Thc inferiore allo 0,2%.