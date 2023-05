Estratto dell’articolo di Mario Corrao per www.ilcorrieredellacitta.com

un uomo si fa la doccia nella fontana dell aeroporto di fiumicino 3

Ormai il decoro a Roma e nel suo hinterland è diventato un optional. Lo sanno bene i romani, ma anche i turisti, che a quanto pare, se sprovvisti dei servizi essenziali, si arrangiano come possono. Come il ragazzo ripreso mentre, accaldato, dopo essersi spogliato ed essere rimasto in boxer (o costume?) si è immerso nella fontana dell’aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, prima “vetrina” per chi arriva a Roma da altre città.

L’uomo, come se fosse a casa sua, ha preso uno shampoo-doccia e con questo si è insaponato prima i capelli, poi è passato alle gambe e al resto del corpo, sotto agli occhi allibiti dei turisti e dei romani che passavano in quel momento. […]

Il video ovviamente è finito nella pagina social di Welcome to favelas, dove in tanti hanno commentato la scena. C’è chi ironizza con un “Anita Ekberg spostate”, ma perlopiù viene contestata è l’assenza di forze dell’ordine che facciano uscire dalla fontana l’uomo. “Tutti pronti a fare multe alle auto che superano i 15 minuti o che non sanno dove parcheggiare per non farsi “salassare”, ma nessuno che dice niente di fronte a queste cose. Da domani tutti a fare il bagno alla fontana di Fiumicino“, commentano.

