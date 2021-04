"HA FATTO PIÙ BERLUSCONI PER LE DONNE RISPETTO AL PD? NE HA SCOPATE MOLTE, QUELLO SÌ…" - NATALIA ASPESI SMONTA LA RIVALUTAZIONE DEL CAV DA PARTE DI RULA JEBREAL CHE LO AVEVA ELOGIATO PER AVER FAVORITO L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE IN POLITICA - “MI SEMBRA UNA COSA RIDICOLA, IL PD LE DONNE NON LE PORTAVA A LETTO”

NATALIA ASPESI

Gianmarco Aimi per https://mowmag.com

Ha fatto più Berlusconi per le donne rispetto al Pd? “Ne ha scopate molte, quello sì”. È lapidaria Natalia Aspesi nel commentare le dichiarazioni di Rula Jebreal rilasciate qualche giorno fa nell’intervista che la vede protagonista di F, il settimanale di Cairo editore. La storica giornalista di Repubblica, 92 anni, da sempre sensibile alle tematiche femministe, una volta apprese ha sbottato: “Mi sembra una dichiarazione ridicola”.

Rula Jebreal

Questo il pensiero di Rula Jebreal sul magazine: "Sono molto delusa dal Pd: invece di portare avanti le donne in gamba, come la straordinaria Elly Schlein, le usa solo per immagine. Se va avanti così non merita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre ha fatto di più. Enrico Letta ha vissuto a Parigi, in una realtà più emancipata: spero sia più aperto e ci ascolti". E ha aggiunto che non pensa a candidarsi finché non si troverà di fronte a “una società più aperta alle donne. I tempi non sono maturi per una come me, fino a quando non c’è rispetto per persone come Liliana Segre e Laura Boldrini”.

iva zanicchi e silvio berlusconi

Ma in particolare sul primo pensiero della giovane collega, Natalia Aspesi non ci sta. Quando la contattiamo per sapere se sia d’accordo su questa rivalutazione del ruolo dell’ex Cavaliere verso l’emancipazione femminile, risponde in modo secco e scocciato ma comunque lancia una bordata: “Mi sembra una cosa ridicola. Ne ha scopate molte, quello sì. Non so se questo è meglio o peggio”. E in seguito, quando le facciamo notare che, probabilmente, le parole di Rula Jebreal erano più una critica al Partito Democratico che un elogio di Berlusconi, rincara la dose: “Il Pd non ha fatto andare avanti le donne e Berlusconi sì? Ahhh, ma forse il Pd non le portava a letto”.

silvio berlusconi

Abbiamo anche provato a chiederle quale fosse il suo pensiero rispetto al video nel quale Beppe Grillo tenta di difendere il figlio accusato di aver stuprato una coetanea con un gruppo di amici e che nelle ultime ore ha creato una bufera mediatica con moltissime donne, anche del M5s, che si sono dette indignate. Ma Aspesi, giustamente, ci ha rimandato a leggere domani Repubblica: “Sto proprio scrivendo di questo, per cui non posso dirle niente”. Però ha concluso amaramente: “Io detesto il gossip, sta rovinando questo paese e il giornalismo”.

Rula Jebreal on the beach silvio berlusconi frate