26 ago 2022 14:59

"HA SBATTUTO IL FIGLIO SULLE BARRETTE KINDER" – ORNELLA MUTI FA LA PATERNALE A CHIARA FERRAGNI, REA DI AVER POSTATO UNA FOTO DEL FIGLIO LEONE COME NUOVO TESTIMONIAL DEI KINDER CIOCCOLATO, MA NON SI ACCORGE CHE ERA SOLO UN FOTOMONTAGGIO - L’ATTRICE SI È INERPICATA IN UNA CONSIDERAZIONE SULL'AMBIENTALISMO, RICORDANDO QUANDO DA BAMBINA "MANGIAVA SOLO PANE RAFFERMO E POMODORINI”. E FEDEZ RISPONDE CON LE FOTO DELLA FIGLIA CHE SI SFONDA DI GELATO...