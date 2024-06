"HO AVUTO TANTE DONNE. NON POSSO FARE IL TEST DEL DNA PER TUTTI QUELLI CHE DICONO 'SONO TUA FIGLIA'" - LA NUOVA SFURIATA DI TONINO LAMBORGHINI CONTRO FLAVIA BORZONE, CHE SOSTIENE DI ESSERE SUA FIGLIA - LA 35ENNE NAPOLETANA CREDE DI AVER TROVATO LA PROVA DELLA PARENTELA DOPO AVER PRELEVATO UNA CANNUCCIA LASCIATA IN UN BAR DA ELETTRA LAMBORGHINI, FIGLIA DI TONINO. MA PER LUI È TUTTA UNA SCENEGGIATA: "SE ACCEDI ALLA SPAZZATURA COME FAI A SAPERE DI CHI È QUELLA CANNUCCIA? VI RENDETE CONTO COSA SI FA PER DENARO? SI RINNEGA UN PADRE, CHE ACCETTA DI SOTTOPORSI AL TEST DOVE SI DICE TU SEI CORNUTO…"

Estratto dell'articolo di Andreina Baccaro per www.corriere.it

tonino lamborghini

Tonino Lamborghini contro tutti. Il patron della casa automobilistica parla in conferenza stampa della presunta paternità di Flavia Borzone, la 35enne napoletana che lunedì è stata assolta dal Tribunale di Bologna dall’accusa di diffamazione proprio contro l’imprenditore, mentre la madre Rosalba Colosimo è stata condannata. Entrambe avevano rilasciato due interviste nel 2019, al settimanale Nuovo (Cairo editore) e a Pomeriggio 5 di Mediaset, sostenendo la paternità di Lamborghini su Borzone.

flavia borzone e rosalba colosimo

«MA VI RENDETE CONTO COSA SI FA PER DANARO?»

[…] Il patron sa che, al di là dell’esito del giudizio penale per la diffamazione, a breve inizierà la causa civile con cui gli avvocati di Borzone chiederanno un test del dna, forti del fatto che un test c’è già: condotto sulla saliva lasciata dalla cantante Elettra Lamborghini su una cannuccia, prelevata da un investigatore privato. Secondo quell’accertamento Borzone ed Elettra sono sorelle unlitaerali, ciò per parte di un genitore. […]

tonino lamborghini

Lamborghini però attacca: «Uno non può accedere alla spazzatura in un locale pubblico, se accedi alla spazzatura come fai a sapere che quella cannuccia è di Elettra o no? Non c‘è il nome sopra, magari prendi la cannuccia della signora Flavia la ciucci e poi dici che è compatibile, per forza. Dichiari di averlo preso nella spazzatura come fai a riconoscerlo. Allora no, è un po’ troppo».

E ancora: «Ma vi rendete conto cosa si fa per danaro? – continua Tonino -. Si rinnega un padre, […] Sono indignato. E poi il povero padre che anche lui per danaro accetta e ammette di essere cornuto, contento e patentato? E accetta di sottoporsi al test dove si dice tu sei cornuto? Sempre per il vil danaro».

flavia borzone.

«NON PENSINO DI DIVENTARE MILIARDARIE»

Ne ha per tutti l’imprenditore, anche per i giornalisti che hanno dato pubblicità al caso. […] Tonino Lamborghini va oltre e contro Borzone e Colosimo usa parole per le quali i legali delle due donne potrebbero voler tornare in un’aula di giustizia. «Se mi proponessero il test del Dna aprioristicamente dico di no. Ho avuto tante donne nella mia vita, prima del matrimonio – precisa -, chi va al mulino si infarina, se dovessi rendermi disponibile a fare il test del dna per tutti quelli che dicono sono tua figlia….una che salta fuori 35 anni dopo va in cerca di soldi e notorietà. Anche qualora Borzone risultasse figlia biologica di Lamborghini potrà maturare un’aspettativa successoria, ma avranno noccioline, non pensino di diventare miliardarie». […]

ARTICOLI CORRELATI

tonino lamborghini rosalba colosimo flavia borzone flavia borzone 33 flavia, la presunta figlia di tonino lamborghinitoni 6 rosalba colosimo 1 flavia, la presunta figlia di tonino lamborghinitoni 8 flavia borzone. flavia borzone flavia borzone. flavia, la presunta figlia di tonino lamborghinitoni 9 flavia, la presunta figlia di tonino lamborghinitoni 10 TONINO E FERRUCCIO LAMBORGHINI TONINO LAMBORGHINI flavia, la presunta figlia di tonino lamborghinitoni 16 tonino lamborghini 2