"HO DECISO DI AFFRONTARE IL PROCESSO NON SOLO PER ME, MA PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - PARLA LA RAGAZZA VITTIMA DELLO STUPRO DI GRUPPO ALLA FESTA DI CAPODANNO A PRIMAVALLE: "ABBIAMO BEVUTO E FUMATO CANNE, POI QUALCUNO HA BAGNATO LA MIA SIGARETTA IN UNA SOSTANZA CHE MI HA FATTO PERDERE LUCIDITÀ" - "SOLO DOPO HO REALIZZATO: GLI INSULTI, I RAGAZZI CHE MI TRASCINANO IN BAGNO. MI SONO COLPEVOLIZZATA, ORA STO PROVANDO A RIALZARMI…"

STUPRO CAPODANNO PRIMAVALLE

Estratto dell'articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera – Roma”

Di nuovo nella stessa stanza, stavolta un’aula di tribunale, dopo quella serata nella villa di Primavalle, il 31 dicembre 2020. Lei, è la allora 16enne che ha denunciato uno stupro di gruppo, lui è Patrizio Ranieri, uno dei presunti colpevoli, che ammette i rapporti […] ma continua a dirsi innocente, forte di prove in parte assai dubbie. […] La ragazza ripete le dichiarazioni rese nella denuncia.

il party dello stupro di capodanno 2

[…] «Ho deciso di affrontare il processo non solo per me, ma per tutte le donne vittime di violenza — esordisce — Voglio diventare un avvocato per difenderle». Secondo l’accusa, l’imputato, insieme ad alcuni amici, l’avrebbe violentata ripetutamente in quella festa organizzata in pieno lockdown […]«Solo dopo ho realizzato il mio dramma, gli insulti, i ragazzi che mi trascinano in bagno. Mi sono colpevolizzata, ora sto provando a rialzarmi». All’esterno c’è anche Claudio Nardinocchi, accusato di aver partecipato alla violenza ma in parte già scagionato dal Riesame e a processo separatamente con l’altro maggiorenne, Flavio Ralli. […]

la villetta dello stupro di capodanno

Della violenza rispondono anche due minorenni. I dna isolati sulla vittima non corrispondono a nessuno di quelli degli imputati. «Abbiamo bevuto e fumato canne, poi qualcuno ha bagnato la mia sigaretta in una sostanza che mi ha fatto perdere lucidità», dice la 19enne. Sugli orari di arrivo alla festa e sull’inizio delle violenze la sua versione con combacia con quanto emerso dalle indagini. La 19enne riconosce anche la sua voce nei vocali in cui con le amiche commentava i rapporti multipli avuti: «Scherzavamo», dice.

STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE

E su Ranieri: «Mi faceva sentire protetta». Nella prossima udienza saranno sentite le testimonianze di altri partecipanti alla festa. Tra loro la figlia di una nota soubrette e il nipote di Ciriaco De Mita, accusati di aver portato droga e farmaci psicotropi nella villa. Sullo sfondo resta il sospetto che gli autori della aggressione vadano cercati (anche?) in un terzo gruppo di ragazzi più grandi, arrivati alla festa a notte inoltrata e andati via dopo un battibecco nel quale uno di loro tirò anche fuori una pistola […]

ARTICOLI CORRELATI

chat stupro di capodanno STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE ragazzi alla festa dello stupro di capodanno 2 stupro di capodanno ragazzi alla festa dello stupro di capodanno 1 stupro di capodanno stupro di capodanno nella villetta di primavalle i reperti del party dello stupro di capodanno 4 LE CHAT DEI RAGAZZI DELLO STUPRO DI GRUPPO DI CAPODANNO i reperti del party dello stupro di capodanno 1 i reperti del party dello stupro di capodanno 3 il party dello stupro di capodanno 1