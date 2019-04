"HO DENUNCIATO VISSANI. SE SCOPPIASSE UN INCENDIO E DOVESSI SCEGLIERE TRA LUI E UN AGNELLO SALVEREI L'AGNELLO...” - LA NAZI-VEGANA DANIELA MARTANI: “HA RILASCIATO UN'INTERVISTA IN CUI QUASI GODEVA NELLO SPIEGARE COME LUI UCCIDE GLI AGNELLI. SPECIFICANDO CHE LI PREFERISCE PICCOLISSIMI, APPENA NATI. È SADISMO PURO - NON MI FACCIO INSEGNARE QUELLO CHE DEVO MANGIARE DA LUI, CHE SOFFRE DI PROBLEMI DI OBESITÀ EVIDENTI…”

Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Daniela Martani ha criticato chi in vista del primo maggio deciderà di mangiare le fave con il pecorino: "Ancora con questi derivati dallo sfruttamento degli animali? Basta! Il pecorino è il siero della pecora che è stato tolto all'agnellino perché deve essere confezionato il pecorino. Se tu sai come è fatto il pecorino e lo mangi ugualmente ti devi vergognare. Voi non vedete il mondo che c'è dietro alla produzione del latte, per prendere il latte dagli animali i cuccioli vengono mandati a morire. Chi mangia il pecorino è un assassino inconsapevole? Certo! Il cucciolo deve rimanere con la madre, non deve essere tolto per essere mandato al macello. E invece la produzione industriale prevede questo".

Daniela Martani, poi, ha detto di aver denunciato Gianfranco Vissani: "Ha rilasciato un'intervista a Radio1 in cui quasi godeva nello spiegare come lui uccide gli agnelli. Specificando che gli agnelli li preferisce piccolissimi, appena nati, perché così più gusti. Ma come si possono dire certe cose pubblicamente? La macellazione prevede delle regole, questo non è macellare l'animale, questo è sadismo puro.

C'è il pericolo d'emulazione. Gente che magari pensa che sia giusto uccidere un agnello in questo modo e magari va a comprarsi un agnello per ucciderlo in casa. E invece non si può fare, ci sono delle regole ben specifiche, che nella macellazione degli animali si devono seguire. Sono andata a denunciarla personalmente per aver violato questo tipo di regole. Se scoppiasse un incendio e potessi salvare solo uno tra Vissani e un agnello?

Salverei l'agnello, senza dubbio. Vissani poi dovrebbe perdere qualche chilo, non mi faccio insegnare quello che devo mangiare da vissani, una persona che soffre di problemi di obesità evidenti. Non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare se a te tra un po' scoppiano le vene per quello che mangi.

Se pesi 150 chili non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare. Non sei credibile. Il cibo deve servire per alimentarci, non per strafogarci. Chi ha problemi di obesità ha evidenti problemi anche psicologici, una persona che si attacca al cibo deve cercare di indagare su quali problemi esistenziali abbia. Vissani faccia ciò che vuole ma non è titolato a dare lezioni di alimentazione. Gli animali sono esseri viventi che provano anche dolore, non è che noi siamo esaltati".

Daniela Martani ha parlato dell'alimentazione vegana per i più piccoli: "Conosco tanti bambini di coppie vegane che stanno da Dio. Chi dice che la dieta vegana non si può assumere anche da neonati dice una cosa sballata, sbagliata. La dieta vegana e vegetariana, come disse Veronesi, è adatta a tutte l'età".