"HO DESIDERATO LA DONNA D'ALTRI", CIOÈ COME TI SPUTTANO GRANDI AMICIZIE - RÉE RAPÌ SALOMÉ DALLE BRACCIA DI NIETZSCHE, MACALUSO FINÌ IN GALERA PER LINA, SPOSATA, E FU OSTEGGIATO DAL SUO PARTITO COMUNISTA - IL TRIANGOLO TRA GEORGE HARRISON, RINGO STARR E CLAPTON, QUELLO TRA WANDA NARA, MAXI LOPEZ E ICARDI, MEG RYAN E RUSSELL CROWE, IL CANTANTE DELLE VIBRAZIONI TRADITO DAL SUO TESTIMONE DI NOZZE SCAMARCIO...

Jessica d'Ercole per “La Verità”

charles dickens

Qualche anno fa una sentenza della Consulta ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna, stabilendo che navigare in Internet sui siti di appuntamenti, in cerca di donne, equivale a essere stati infedeli. Lo diceva già Matteo nel suo Vangelo: «Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore».

Fu così, che pur restando fedele a sua moglie Catherine Hogarth, lo scrittore Charles Dickens commise peccato seducendo la di lei sorella Georgina. Fu un amore solo platonico il loro, al punto che lui, per mettere fine ai pettegolezzi che li volevano amanti, le fece fare un pubblico test di verginità.

nietzsche paul ree lou salome

Amore non consumato fu anche quello tra il filosofo Friedrich Nietzsche e la psicoanalista e scrittrice Lou von Salomé. Lui dapprima per lei spendeva parole lusinghiere: «Acuta come un'aquila e coraggiosa come un leone» ma quando Salomé cedette alle lusinghe dell'amico e collega di lui, Paul Rée, per Nietzsche divenne «una scimmietta magra, sporca e nauseabonda, con quel seno inesistente e quell'atrofia sessuale».

gustav klimt

A desiderare ardentemente Alma Mahler, moglie del compositore Gustav, non era un solo uomo bensì tre. La corteggiavano il maestro di contrappunto, Max Burckhardt, il maestro di composizione, Alexandre von Zemlinsky e il pittore Gustav Klimt che nella sua Giuditta o Salomé la ritrasse come una crudele seduttrice.

Il poeta Aleksandr Sergeevi Pukin sposato con Natalia Goncharova non sopportava le attenzioni che suo cognato, il nobile francese Georges-Charles D'Anthès, dedicava alla sua giovane moglie. Divorato dalla gelosia decise di sfidarlo a duello. Peccato però che ebbe la peggio, si beccò una pallottola nello stomaco e morì due giorni dopo.

joseph goebbels

A Joseph Goebbels sua moglie non bastava. Era sempre in cerca di dolci compagnie per distrarsi finché non perse letteralmente la testa per Ludmila Babková, un'attrice che si faceva chiamare Lída Baarová.

Lei era fidanzata con l'attore Gustav Frölich ma Goebbels insisté a tal punto che lei lo lasciò. Felice del suo ménage a trois chiese persino alla moglie di ufficializzarlo ma questa, indignata, si rivolse ad Adolf Hitler che lo rimise in riga.

lella e fausto bertinotti foto di bacco

A 21 anni Fausto Bertinotti non resisté alla bellezza della quindicenne Lella. Lei era fidanzata con un ragazzo ricco: «I miei erano commercianti, e questo matrimonio li avrebbe resi felici». Poi, colpita dalle sue mani affusolate, dai suoi occhi azzurri e dal suo eloquio, si lasciò sedurre da Bertinotti finendo per sposare «il più povero del paese».

emanuele macaluso e la moglie lina

Anche Emanuele Macaluso s'innamorò di una donna sposata. Lui aveva 19 anni lei, Lina De Maria, 21. Travolti dalla passione i due consumavano il loro amore alla Locanda Italia. Un mattino, nella stanza numero 8, furono colti in flagrante dai carabinieri. Il marito di lei li aveva denunciati. Macaluso, che più di tutto temeva le ire dei suoi genitori, si ritrovò in galera prima e poi osteggiato dal suo stesso partito, quello comunista, ma alla fine riuscì a sposare il suo grande amore.

roberto rossellini ingrid bergman

«Una vipera insidiosa che si insinua nel letto altrui», così un senatore americano definì Roberto Rossellini, quando venne fuori che si innamorò di Ingrid Bergman, già sposata con Peter Lindstrom. Pure lui aveva una moglie, Marcella De Marchis ma, come se non bastasse, in quello stesso periodo aveva anche una relazione con Anna Magnani.

claudio amendola francesca neri

A Claudio Amendola che Francesca Neri fosse fidanzata con il golfista Vasco Valerio non importava. Dal momento in cui la incontrò per la prima volta non smise di corteggiarla: «È stato tenace», ammise l'attrice che lasciò il suo fidanzato. Anche Al Bano non diede scampo a Romina Power. Lei progettava di sposarsi in Scozia con Stash Balthus, figlio del pittore francese ma quando, sul set di Nel Sole, conobbe il giovane pugliese, l'attrazione fu immediata: «Ci baciavamo tutti i giorni davanti ai Faraglioni».

George e Patti Harrison

Tra gli aforismi de Il Grillo parlante di Roberto Gervaso ce n'è uno che recita: «Desideriamo la donna d'altri nell'illusione che gli altri non desiderino la nostra». E così l'ex Beatles George Harrison ebbe la pessima pensata di tradire la moglie Patty Boyd con Maureen Cox, all'epoca moglie del suo collega Ringo Starr nonché carissima amica di Patty. Harrison però non s'aspettava che il suo amico Eric Clapton, s'innamorasse di sua moglie. La desiderò per anni, tanto da fingersi interessato alla sorella di lei pur di starle vicino. Questa liaison platonica durò fino al 1974 quando Patty chiese il divorzio.

farrah fawcett ryan o'neal 2

Anche Ryan O' Neal, il biondino di Love Story, s'innamorò della moglie del suo miglior amico. Fu il miliardario Lee Major a presentarlo a Farrah Fawcett e fu sempre lui che, incautamente, suggerì ai due di farsi compagnia mentre era fuori città. Una pessima idea dato che la Fawcett chiese il divorzio neanche un anno dopo e se ne andò a vivere con O' Neal a Malibù.

Stessa storia per il più quieto Jean-Louis Trintignant che con il film E Dio creò la Donna trovò non solo il successo ma anche l'amore. Nel film lui e Brigitte Bardot dovevano avere una relazione ma lei era terrorizzata: «È talmente stupido. Sarà impossibile fingere di amarlo». Lui, dal canto suo, non usava mezze parole e la definiva semplicemente «una stronza».

brigitte bardot e roger vadim

Fu Roger Vadim, regista e marito della Bardot, che pur di rendere questo film epico, diresse i due l'un verso l'altra. S' impegnò talmente tanto che finì per farli innamorare per davvero. Dirà Vadim: «Trintignant era un'amante tirannico. Voleva una prova d'amore, un sacrificio, e minacciò di non rivedere più Brigitte se non mi avesse lasciato subito. Avevo paura dell'ultimo giorno, dell'ultima ripresa, dell'ultimo minuto delle riprese». E faceva bene perché Brigitte alla fine gli diede il ben servito.

meg ryan e russell crowe

Si innamorò follemente di Meg Ryan, sposata da 10 anni con Dennis Quaid, Russel Crowe. Il gladiatore la conobbe sul set di Rapimento Riscatto. Tra i due la passione fu tale da convincere lei a divorziare dal marito. Il fuoco però fu fatuo perché lei lo lasciò l'anno seguente: lui voleva passare le feste di Natale in Australia e lei preferì andare ad Aspen con suo figlio: «All'epoca ero un disastro».

francesco sarcina con la moglie e scamarcio

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si giurarono fedeltà nel 2015. Lo fecero davanti a Dio e al testimone di lui, Riccardo Scamarcio. I tre erano inseparabili finché, nel 2018, Scamarcio non baciò la Incorvaia: «Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque», ha spiegato il cantante delle Vibrazioni. Da allora i due non si parlano più.

wanda nara con icardi e maxi lopez

Tormentone dell'estate 2014 fu il triangolo infernale tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi. Quest'ultimo, arrivato all'Inter l'anno prima, era stato preso sotto l'ala protettrice del connazionale e della moglie. Icardi però s'era follemente innamorato e, quando lei chiese il divorzio, Lopez era così infuriato da rifiutarsi di stringere la mano al collega prima delle partite. Lei però ha sempre sostenuto di aver ceduto alle avances di Mauro solo dopo la separazione.

Peggio la combinò Ryan Giggs, ex centrocampista del Manchester United. Nel 2011 venne fuori che non solo aveva desiderato donne d'altri, ma anche quella di suo fratello Rhodri e per più di otto anni.

giggs kate

Diede scandalo anche John Terry, calciatore dell'Inghilterra, che si vide togliere la fascia da capitano da un Fabio Capello furibondo quando si scoprì che questi aveva una storia con la moglie del suo collega Wayne Bridge.

joh terry e la moglie toni

Da ultimo infranse il nono comandamento anche lo scrittore Guido Nobili. Nelle sue Memorie lontane scrisse che aveva otto o nove anni quando confessò al suo parroco: «Ho desiderata la donna d'altri» - dissi così a mezza voce e con gran compunzione.

«Bambino mio» - rispose amorevolmente il confessore - «che ne volevi fare della donna d'altri?». «Senta! Un mio compagno di scuola ha una mamma che gli compra per la via i necci di farina dolce ogni volta che lui vuole e la mia non me li ha mai voluti fare assaggiare. Ho desiderato quella mamma lì».