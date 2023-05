12 mag 2023 08:36

"HO DOVUTO UCCIDERE MIO PADRE, RISCHIAVO DI FARE LA STESSA FINE DI GESSICA MALAJ" - ALEX POMPA, ASSOLTO IN PRIMO GRADO, RISCHIA 14 ANNI IN APPELLO: "SE NON FOSSI INTERVENUTO NON SAREI QUI E ANCHE MIA MAMMA SAREBBE MORTA. MIO PADRE ERA UN UOMO OSSESSIVO, MORBOSO, VIOLENTO. E QUELLI COSÌ PRIMA O POI UCCIDONO, COME NELLA STORIA DI FOGGIA - ALLA TV NON GUARDAVAMO MAI TELEGIORNALI O PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO PERCHÉ AVEVAMO PAURA CHE SI PARLASSE DI FEMMINICIDI O STRAGI IN FAMIGLIA E CHE LUI LE EMULASSE. SE LUI SAPEVA DI UNA DONNA AMMAZZATA DICEVA ‘SE L'È MERITATO QUELLA PUTTANA’…”