Barbara Morra per www.lastampa.it

Per il pubblico ministero, Giulio Golia, inviato della trasmissione di Italia 1 «Le iene», è da condannare per diffamazione. La pena chiesta oggi dal pm Gianluigi Datta, davanti al tribunale di Cuneo, è di 2500 euro di multa. La sentenza è attesa per il 20 marzo.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio dalla denuncia che un ortopedico di Savigliano presentò per la trasmissione andata in onda il 21 ottobre 2018. Nel servizio l’inviato lo definì come un «furbetto» per aver in sostanza copiato l’invenzione di un artigiano che, avendo le due gambe amputate, realizzò protesi personalizzate. Il servizio televisivo, intitolato «L’uomo a cui hanno rubato le gambe», riguardava la vicenda di un cinquantenne, ex artigiano, che nel 2003 contrasse una grave infezione da meningococco e dovette subire l’amputazione degli arti inferiori. Non soddisfatto delle protesi che il servizio sanitario gli propose, se le costruì su misura.

La realizzazione aveva suscitato un certo interesse nel settore, compresa quella del tecnico ortopedico di Savigliano, che con le protesi ha a che fare per mestiere. L’artigiano era stato intervistato dalle «Iene». Aveva raccontato di aver mostrato la propria invenzione al tecnico ortopedico, chiedendogli però di mantenere una sorta di patto di riservatezza. Questi aveva sviluppato un’invenzione, sostenendo di essere stato ispirato da uno studio americano. La frase contestata del servizio di Golia è: «Da una parte abbiamo il classico inventore e dall’altra il classico furbetto che, fiutato il business, si è intascato l’idea». Questa affermazione è valsa la querela per diffamazione di cui si occupa il tribunale di Cuneo.

Ieri in aula è stato sentito l’ultimo testimone della difesa, Marco Fubini, uno degli autori della trasmissione. «Oltre a essere cameraman del servizio – ha raccontato -, mi occupai di studiare il caso, vagliando i documenti. Poi raccontai a Golia quanto avevo studiato». Sulla scelta del titolo: «Non ricordo esattamente, ma dallo stile potrebbe essere stata una mia idea: voleva far intendere di un uomo che si è trovato in poco tempo senza gambe e poi c’è un’allusione al fatto che si era costruito le gambe da solo e questa idea gli era stata presa da qualcun altro».

Per il pm: «Il contenuto diffamatorio è già dal titolo, c’è la ricerca dello scoop per un diritto di informazione che deve avere anche dei limiti». Alla prossima udienza, le versioni degli avvocati di parte civile, responsabile civile (Mediaset) e difesa.

