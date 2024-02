"IO E MIA MOGLIE STIAMO INSIEME DA 33 ANNI, MA LEI MI TRADISCE E NON VUOLE LASCIARMI. NON SO COSA FARE" - UN MARITO CORNUTO, DISPERATO PER I CONTINUI TRADIMENTI DELLA MOGLIE, SCRIVE ALL'ESPERTA BEL MOONEY, CHE DÀ CONSIGLI SENTIMENTALI SUL" DAILY MAIL": "HA DETTO CHE L'HA FATTO SOLO PERCHÉ AVEVA BISOGNO "DI EVADERE" DALLA ROUTINE. ORA, IO NON MI FIDO PIÙ MA, ALLO STESSO TEMPO, NON RIESCO A LASCIARLA. QUANDO, POI, LE CHIEDO SE DESIDERA IL DIVORZIO PER ESSERE LIBERA, LEI MI RISPONDE CHE…"

TRADIMENTO

Un marito disperato e in preda alla confusione non sa proprio più che fare con la moglie. […] Il protagonista della storia si è rivolto all'esperta dell'amore, Bel Mooney, che dà consigli sentimentali sul Daily Mail: «[…] Quando ci siamo incontrati per la prima volta aveva una relazione con un uomo sposato ma, appena ha visto me, si è subito innamorata e ha lasciato la persona con cui stava. All'epoca, non mi era sembrato troppo strano […] Avrei dovuto tenere in conto che "il lupo perde il pelo ma non il vizio".

Dopo che i nostri figli se ne sono andati di casa perché ormai grandi, il nostro matrimonio si è un po' appiattito ma io ho sempre attribuito la cosa all'età e al normale corso del tempo. Comunque sia, ho scoperto che mi tradisce […] Ha detto che l'ha fatto solo perché aveva bisogno "di evadere" dalla routine. Ora, io non mi fido più ma, allo stesso tempo, non riesco a lasciarla. Quando, poi, le chiedo se desidera il divorzio per essere libera, lei mi risponde che non vuole perdermi e che mi ama profondamente ma vorrebbe più impegno da parte mia, come una volta, […]».

IL CONSIGLIO DI BEL MOONEY

[…] «[…] Purtroppo, non sempre le cose all'interno di un matrimonio vanno come vorremmo. Gli alti e i bassi, dopo 33 anni di vita insieme, ci possono stare ma io credo che quando tua moglie Amy ti dice che vuole evadere dalla routine è perché forse vede che non fai abbastanza per mantenere vivo il rapporto. Io ti consiglio di instaurare un dialogo vero e sincero: ditevi tutto e ricominciate da capo. So che è difficile, ma devi cercare di ridarle fiducia e di farla sentire come una regina, anche se ha sbagliato. Se la ami davvero ci riuscirai e se lei ti ama davvero, non sbaglierà più perché la sua routine le piacerà così tanto che non avrà bisogno di cercare nulla altrove».

