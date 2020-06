25 giu 2020 16:00

"IRON MIKE" STA TORNANDO – TYSON SI ALLENA PER TORNARE SUL RING (VIDEO IMPRESSIONANTE) E FURY CONFERMA: "SI PARLAVA DI 500 MILIONI DI DOLLARI PER UN MATCH DI ESIBIZIONE TRA ME E LUI” - IL DETENTORE DEL TITOLO MONDIALE WBC NELLA CATEGORIA DEI PESI MASSIMI RACCONTA IL CONTATTO CON IRON MIKE: "SAREI USCITO SCONFITTO IN OGNI CASO. SE AVESSE VINTO, LA GENTE AVREBBE DETTO CHE SONO SPAZZATURA PERCHÉ UN UOMO DI 53 ANNI MI PICCHIA. SE AVESSE PERSO..." - VIDEO