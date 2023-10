"ISRAELE TERRORISTA!", "HEZBOLLAH!" - ALTISSIMA TENSIONE AL CORTEO PRO-PALESTINA A ROMA: UN MANIFESTANTE È RIUSCITO A STRAPPARE LA BANDIERA ISRAELE DAL PALAZZO DELLA FAO, VICINO AL CIRCO MASSIMO - IN 3MILA SI SONO PRESENTATI PER SFILARE A DIFESA DEI PALESTINESI: NEL MEZZO C'ERANO I SOLITI SCEMUNITI, CHE SI SONO MESSI A PARAGONARE ISRAELE ALLA GERMANIA NAZISTA E NETANYAHU A HITLER - IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO: "C'È PREOCCUPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE. DISSENSO DECISO NON È PERMETTERE LA VIOLENZA..." - VIDEO

MANIFESTANTI RIMUOVONO BANDIERA ISRAELE DA PALAZZO DELLA FAO



(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Tensioni al corteo pro Palestina a Roma quando alcuni manifestanti hanno rimosso la bandiera di Israele davanti alla Fao, in viale Aventino. Quando il corteo è arrivato nei pressi del palazzo, uno dei manifestanti si è staccato e si è arrampicato sul pennone, strappando la bandiera. Gli uomini della Digos che presidiavano il palazzo non sono riusciti a bloccarlo.

M.O.: CORTEO SI FERMA, 'ASPETTIAMO I PULLMAN FERMATI'

(AGI) - Roma, 28 ott. - Dopo poche decine di metri il corteo pro Palestina appena partito da Porta San Paolo a Roma si e' fermato su via della Piramide Cestia. "Ci sono 7 pullman che devono ancora arrivare - ha detto uno degli organizzatori al megafono -. Aspettiamo i nostri compagni". Il riferimento e' ai pullman che sono stati fermati per i controlli a Roma sud.

MO: MANTOVANO, 'PREOCCUPAZIONE PER MANIFESTAZIONE, SÌ DISSENSO NO VIOLENZA'**

(Adnkronos) - "Noi non vietiamo le manifestazioni perchè riteniamo che il dissenso, anche deciso, debba trovare i suoi spazi. Dissenso deciso non è permettere la violenza e lo dico anche in vista della manifestazione che si terrà a Roma tra qualche ora per cui le fonti di preoccupazione non sono poche e il fatto che la Cgil si sia sfilata non è un buon segnale". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all'assemblea di Azione.

MANIFESTAZIONE A ROMA OGGI, PIÙ DI 5MILA IN CORTEO PER LA PALESTINA. CORI CONTRO ISRAELE

È tutto pronto per la manifestazione pro-Palestina a Roma. In migliaia hanno risposto all'appello comunità palestinese di Roma e del Lazio che ha organizzato per sabato pomeriggio alle 15 da Porta San Paolo a piazza San Giovanni la manifestazione «Contro la guerra e per una giusta pace» per protestare contro i bombardamenti israeliani su Gaza seguiti al raid di Hamas del 7 ottobre scorso.

L'attenzione è massima da parte dei vertici dell'ordine pubblico. Il percorso del corteo prevede passaggi su viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Mazonini e via Emanuele Filiberto. Transennati l'ingresso alla basilica di San Giovanni così come l'accesso al Santuario della Scala Santa che saranno vigilati dalle forze dell'ordine.

È partito il corteo, con centinaia di bandiere della Palestina e la riproduzione della «Chiave del Ritorno» che simboleggia il ritorno dei palestinesi nelle loro terre dopo la diaspora. Dai manifestanti si è più volte alzato il grido «Hezbollah, Hezbollah!».

Circa 3mila, secondo quanto si apprende, i manifestanti radunati a Porta San Paolo per partecipare al corteo pro Palestina in partenza in direzione di piazza San Giovanni, a Roma. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine: polizia, carabinieri e agenti della polizia locale di Roma Capitale a delimitare il perimetro della piazza. [...]

«Israele è terrorista», «Israele assassino» e «Israele criminale»: questi alcuni tra i cori ripetuti dai manifestanti arrivati a Porta San Paolo, a Roma, per il corteo pro Palestina che sta per partire in direzione piazza San Giovanni. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. [...]

