"IN ITALIA SCONTO IL PASSATO TELEVISIVO E LA BELLEZZA NON CANONICA. ORA DI COLPO SONO DIVENTATA BRAVA E BELLA PER IL MONDO INTERO..." – SABRINA IMPACCIATORE, CHE HA SPOPOLATO GRAZIE AL PERSONAGGIO DI VALENTINA, ICONA QUEER DI “THE WHITE LOTUS”, VIVE IL SUO APICE DI CARRIERA E, DOPO L'OSPITATA DA JIMMY KIMMEL, PARLA GIA' COME UNA DIVA DEL CINEMA: “MI HANNO ORGANIZZATO UNA FESTA IN UN MEGA RISTORANTE DI HOLLYWOOD. IN ITALIA SE PROPONGO UN’IDEA MI GUARDANO COME SE FOSSI PAZZA. OLTREOCEANO C’È ENTUSIASMO…” - VIDEO

Francesca D' Angelo per “la Stampa”

sabrina impacciatore in the white lotus 8

Sabrina Impacciatore quasi non ci crede: «In 20 minuti mi è cambiata la vita». Effettivamente il timing è corretto. Se qui in Italia abbiamo impiegato vent' anni per riconoscere il talento dell'attrice, a Hollywood è bastato vederla nei panni di Valentina, l'albergatrice «molto bitch» della serie evento The White Lotus (in Italia su Sky e in streaming su Now). Un paio di inquadrature, la battuta folgorante su Peppa Pig e in un attimo è diventata una star: su TikTok #sabrinaimpacciatore supera i 5,5 milioni di visualizzazioni, TvLine l'ha eletta «performer of the week», i paragoni con Lady Gaga si sprecano, Jimmy Kimmel l'ha invitata nel suo ambito late show e perfino il suo intercalare «allora» è diventato virale.

sabrina impacciatore in the white lotus 7

Da star, qual è la prima soddisfazione che si è tolta?

«In realtà sono ancora molto frastornata perché sono tornata in Italia dopo due mesi lì. Che è come tornare dal Metaverso».

Non ci credo: avrà fatto almeno una pazzia.

«Ok. Allora. Prima di tornare qui mi hanno organizzato una festa, in un mega ristorante di Hollywood, e Adam Dimarco (Albie nella serie, ndr) ha comprato una torta bellissima, con su scritto "Allora". Per ringraziarli ho iniziato a fare uno speech lunghissimo, molto emotivo, e mentre parlavo e piangevo a un certo punto ho afferrato la torta e l'ho spiaccicata in faccia a Jennifer Coolidge e poi agli altri. Li ho inseguiti tutti, come nei film horror! Loro però avevano anche una torta di riserva e quella è finita in faccia a me».

sabrina impacciatore in the white lotus 5

Lei ha detto di sentirsi come Cenerentola o Alice nel paese delle meraviglie. Per l'Italia però è anche un "panda": sa che è l'unica attrice donna (l'unica! ) ad aver svoltato dopo i 50 anni?

«Su questo l'Italia potrebbe migliorare. Io ho fatto un solo progetto in America: The White Lotus. Uno solo! Eppure la mia interpretazione non è sfuggita a nessuno: bam, di colpo sono esplosa! E dire che io sono un'attrice di lungo corso che non recita ma vive sempre i personaggi che interpreta: queste cose le ho fatte anche in altri film italiani. Dal 2000! A questo punto uno delle domande se le fa».

sabrina impacciatore in the white lotus 3

Che risposte si è data?

«Non molto simpatiche...(ride, ndr). Diciamo che quando una persona ha un pregiudizio non è in grado di vedere. Lo scollamento però è solo a livello industriale: la gente in Italia mi amava anche prima, fin dai tempi della tv mi fermavano per strada complimentandosi».

Che tipo di pregiudizio pensa di aver scontato?

«Mi sa tutti: la provenienza televisiva, la mia bellezza meno canonica... Ora però, di colpo, sono diventata brava e bella, per il mondo intero. Ma anche qui: la bellezza per un'attrice che cos' è? È la sua anima, non l'aspetto da modella».

Sente di avere un debito d'onore verso Peppa Pig?

sabrina impacciatore in the white lotus 2

«Ma lo sa che all'inizio, sul set, mica avevano capito la battuta? Nessuno conosceva il cartone quindi quando Tanya (Jennifer Coolidge) mi ha chiesto: "Chi sembro?" e io ho improvvisato "Peppa Pig!", Jennifer pensava le stessi dando del maiale! Sono subito corsa a cercare la foto sul cellulare, per spiegare che era una serie».

Da Jimmy Kimmel la sua ospitata ha fatto più visualizzazioni di quella dell'altra ospite, Margot Robbie. Anche da lui ha improvvisato?

«Solo l'aneddoto della torta "razzista" White at heart era concordato. Per il resto io funziono meglio se improvviso, quindi non volevo sapere prima le domande. Comunque le 24 ore precedenti sono state di panico assoluto».

sabrina impacciatore in the white lotus 11

E dire che all'inizio temeva che il personaggio fosse troppo odioso per essere amato. A fare la differenza è stata la storyline amorosa di Valentina?

«Quando ho letto che viveva un conflitto con se stessa, per via della sua sessualità, mi sono sentita investita di una responsabilità più grande, perché in Italia essere gay è ancora un problema, per tantissime persone. Gli omosessuali vengono insultati e picchiati per strada. Da qui, la mia scelta di dare una chiave emotiva al personaggio, che sulla carta era invece molto più freddo: ho proposto l'idea al regista Mike White durante l'audizione e lui ne è rimasto entusiasta. Ci tenevo infatti tantissimo che Valentina fosse compresa e mostrasse che l'amore è amore. Punto».

sabrina impacciatore in the white lotus 10

È orgogliosa di essere diventata un'icona queer?

«Molto. Io non ho figli: questo è il mio modo di figliare, di sentirmi utile e di dare un senso amorevole alla mia vita».

A questo punto, si trasferirà in America?

«Amo l'Italia che resta la mia terra, ma ora che ho assaggiato Hollywood e mi sono affacciata sul mondo, sarebbe un po' complicato pensare a progetti solo nazionali. Inoltre lì, in America, sono felice. C'è un'atmosfera frizzante di possibilità che qui in Italia manca: da noi si respira un'aria di rassegnazione, là invece di sogno. Quando dico "mi piacerebbe fare quest' idea", qui mi guardano come se fossi pazza, oltreoceano si entusiasmano. Cerco comunque di restare con i piedi per terra: ora ho una fama planetaria, mi scrivono dalla Nuova Zelanda al Sudafrica, ma so che si tratta solo di un momento. Spero solo di non tornare nella zucca...».

sabrina impacciatore al jimmy kimmel

Da dove viene tutto questo pessimismo?

«Parlo da persona ustionata. Ho sofferto talmente tanto che, pur senza smettere di sognare, cerco di essere cauta».

Si mormora che sarà a Sanremo 2023: è così?

«Non che io sappia».

Nel caso, occhio a non inciampare nel vestito...

«Guardi, lo scivolone a Sanremo 2018 è stato uno dei traumi della mia esistenza, anche se la gente mi ha poi amato per quella gaffe. Mi scrivevano "Sei una di noi! ". Però io, ancora oggi, ho il terrore degli orli: anche sul set di The White Lotus li facevo controllare tutti».

sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore al jimmy kimmel show sabrina impacciatore al jimmy kimmel show sabrina impacciatore in the white lotus 9 sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore al jimmy kimmel show sabrina impacciatore in the white lotus 6 sabrina impacciatore in the white lotus 4 sabrina impacciatore in the white lotus 1