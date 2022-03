16 mar 2022 13:42

"UN JUDOKA NON FAREBBE MAI QUESTO. PUTIN NON È UN JUDOKA, È SOLO UN AGGRESSORE" - L'EX CAMPIONE DEL MONDO DI JUDO GEORGII ZANTARAIA È RIMASTO A KIEV PER COMBATTERE L'INVASIONE RUSSA: "NON SONO RIMASTO QUI PER DIVENTARE POPOLARE, MA PERCHÉ QUESTA È LA MIA CASA. STAVOLTA NON È IL MOMENTO DI ANDARSENE, IO NON LO FARÒ MAI, FINCHÉ TUTTO QUESTO SARÀ FINITO"