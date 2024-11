"KAMEL DAOUD HA RUBATO LA MIA STORIA RACCONTATA ALLA PSICHIATRA" – IN TV UNA DONNA HA ACCUSATO LO SCRITTORE ALGERINO, DA SEMPRE AL CENTRO DI ATTACCHI DEL SUO PAESE DI ORIGINE, DI ESSERSI “IMPOSSESSATO DELLA SUA TRAGEDIA” - LA SIGNORA SOSTIENE DI AVER RACCONTATO ALLA PSICOLOGA, MOGLIE DELLO SCRITTORE, LA SUA STORIA DI VITTIMA DEGLI ISLAMISTI, CHE LE TAGLIARONO LA GOLA RECIDENDOLE LE CORDE VOCALI: "DAOUD MI CHIESE ANNI FA DI SCRIVERE UN LIBRO, MA IO HO RIFIUTATO E, ORA, SENZA IL MIO CONSENSO MI RITROVO…"

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

kamel daoud 6

Lo scrittore algerino rifugiato a Parigi e naturalizzato francese Kamel Daoud, che ha appena vinto il premio Goncourt con il romanzo Houris sulla guerra civile algerina, continua a essere osannato nella patria d’adozione e oggetto di attacchi nel Paese di origine. […] ad Algeri, lo scrittore è accusato da una donna di avere rubato la sua storia, e di averne fatto il cuore del romanzo premiato con il Goncourt e in testa alle classifiche.

saada arbane con il marito 3

Sul canale televisivo algerino One TV una donna di 31 anni, Saâda Arbane, affiancata dal marito e aiutata da un dispositivo per esprimersi, ha raccontato la sua storia di vittima degli islamisti, che quando era bambina le tagliarono la gola recidendole le corde vocali. La donna è sopravvissuta, ma ridotta al silenzio. Dopo molti interventi dei medici e una battaglia durata anni ha recuperato in parte la possibilità di parlare, sia pure aiutata da un congegno medico. In televisione Saâda Arbane ha raccontato il massacro del suo villaggio di Tiaret, 25 anni fa, e l’uccisione dei suoi famigliari, lei bambina sgozzata e data per morta.

kamel daoud 5

La novità, dopo 25 anni, è che Saâda Arbane sostiene di essere stata derubata della sua storia da Kamel Daoud, che ne sarebbe venuto a conoscenza tramite la moglie psichiatra.

Nel 2015 Saâda Arbane ha cominciato a essere seguita in un contesto terapeutico dalla moglie dello scrittore, la psichiatra che avrebbe confidato il contenuto delle sedute a Daoud. La signora Arbane poi aggiunge che alcuni anni fa ha incontrato i coniugi Daoud per un caffè, e che in quell’occasione lo scrittore le propose di scrivere un libro sulla sua vita, ma lei rifiutò.

saada arbane con il marito 2

[…] la sua ex psichiatra, che avrebbe respinto le accuse offrendole però una parte dei profitti del futuro film tratto dal libro.

Saâda Arbane denuncia il fatto che la sua vita è diventata un romanzo senza che lei ne avesse dato il consenso […]

Kamel Daoud per il momento non risponde ma a reagire per lui c’è l’editore del libro, Antoine Gallimard, che ha parlato di attacchi "diffamatori". Nel libro c’è lo sfondo della guerra civile algerina certo, ma «la trama, i personaggi e l’eroina del romanzo sono puramente inventati», ha dichiarato l’editore.

saada arbane con il marito 1 kamel daoud 3 kamel daoud kamel daoud kamel daoud 1 kamel daoud 2 kamel daoud 4

[…]