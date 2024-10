"KEITA HA FATTO IL PEGGIO CHE POTEVA FARE. È ANDATO CON LA MOGLIE DI UN SUO COMPAGNO DI SQUADRA E POI SE N'È ANDATO VIA" - SIMONA GUATIERI PARLA DELLA SEPARAZIONE DA KEITÀ BALDE DOPO AVER SCOPERTO CHE IL CALCIATORE L'AVEVA TRADITA CON WANDA NARA: "MI SONO DISPIACIUTA QUANDO LEI È ANDATA A "BELVE" DOPO CHE SUCCESSE IL FATTO. DISSE CHE IO ME LA SAREI DOVUTA PRENDERE CON MIO MARITO PIUTTOSTO CHE CON LEI" - "DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO MI SONO VERGOGNATA. HO SMESSO DI LAVORARE PER LUI..."

Simona Guatieri, modella, influencer e volto dello spettacolo, rompe il silenzio sulla separazione da Keita Baldé, calciatore che ha vestito la maglia di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari che oggi gioca in Turchia, nel Sivasspor. La loro storia d'amore, nata nel 2017, è esplosa poco dopo il matrimonio, celebrato nel 2022, dopo la nascita dei loro figli, Thiago e Isabel, a causa di un tradimento del calciatore.

La donna con la quale Simona Guatieri è stata tradita è Wanda Nara e fu Mauro Icardi – che giocava con Keita Baldé nell'Inter – ad avvisarla di un incontro segreto a Dubai tra i loro rispettivi coniugi. La manager argentina ne parlò anche a Belve, nell'intervista con Francesca Fagnani, facendo, però, riferimento soltanto alle avances ricevute dall'ex compagno di squadra del marito. […]

Come stai?

Sto bene, mi sento leggera e contenta della decisione che ho preso. Mi sarei voluta lavare i panni sporchi in casa, ma non è stato possibile. Per arrivare a star bene oggi, però, ho dovuto fare un percorso. Mi sono fatta aiutare da una psicologa.

[…] Dopo la rivelazione di Mauro Icardi, nel 2023, ha mai provato a riconquistarti?

Sì, ci ha provato. Ma non so se lo ha fatto per paura delle conseguenze o se perché aveva capito di aver fatto una ca**ata.

Cosa successe quando scopristi il tradimento?

Noi vivevamo a Mosca, ma io ero a Milano perché lui era in ritiro a Dubai. Sarei dovuta rientrare a Mosca, ma non ci tornai perché seppi dell'incontro.

Quindi è vero che si sono incontrati in hotel.

Un matrimonio non finisce per dicerie, soprattutto se i giornali scrivono qualcosa e nessuno smentisce.

Hai mai avuto modo di parlare con lei?

No, non ho niente da dirle. Mi sono dispiaciuta quando lei è andata a Belve dopo che successe il fatto. Disse che io me la sarei dovuta prendere con mio marito piuttosto che con lei. Le prove ci sono, la questione fu resa pubblica.

Dopo aver scoperto il tradimento, provasti a perdonare tuo marito.

Ho cercato di mettere sotto al tappeto questa situazione. Avevo tanta vergogna nei confronti della mia famiglia. Facemmo un matrimonio incredibile, con 200 invitati, e pochi mesi dopo mi stavo già separando. Per me era motivo di vergogna. Non sapevo come dare spiegazioni alla mia famiglia, ho dato un gran peso al passo che ho fatto. Avevamo appena costruito una famiglia, non potevo credere che il mio matrimonio stesse finendo. Ho cercato di convincere anche me stessa che tutto potesse tornare come prima.

[…] Quello con Wanda Nara è stato l'unico tradimento?

Negli anni ho chiuso un po' gli occhi e le orecchie. Sono sempre andata avanti, spendendo comunque belle parole per lui.

Ti fa rabbia, oggi, pensare a cosa è successo?

Con presunzione dico che non meritavo tutto questo. Mi sono dedicata a lui, sono stata onesta. Ho sempre pensato alla casa, ai bambini. Ho smesso di lavorare per lui. Non meritavo di finire nella bocca di questa gente o di ricevere questo trattamento da mio marito. Oltretutto, la persona che mi ha causato tutto questo non mi ha teso una mano, non ha protetto me e i miei figli. Non c'è stato umanità da parte sua.

Per questo motivo scrivesti una storia su Instagram dove si leggeva: "Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente".

Sì. Parliamoci chiaro, sei andato con la moglie di uno che giocava con te, hai fatto il peggio che potevi fare, e sei andato via. Per me il matrimonio è finito. Mi rimarrà per sempre l'amaro in bocca. È una famiglia che si è distrutta. Bisognava mantenere equilibrio per la crescita dei bimbi.

[…] Nella tua intervista a Vanity, hai dichiarato che persone vicine al tuo ex marito ti hanno suggerito di far "finta di nulla, tanto sei sposata con un calciatore". Cosa gli hai risposto?

Questo succede ancora oggi. Dipende da come sto, a volte mando a ca*are, altre volte dico "Tu ti faresti comprare? I sentimenti non hanno prezzo". […]

