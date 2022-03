1 - DAGOTRADUZIONE

Dal Daily Mail

carol maltesi in arte charlotte angie 1

Davide Fontana, il bancario e food blogger di 43 anni che ha confessato di aver ucciso Carol Maltesi a martellate nel corso di un video, ha raccontato agli agenti che «dovevamo fare due film, il secondo doveva essere più violento. Era la mattina del 10 o 11 gennaio ed eravamo a casa sua».

Carol Maltesi, pornostar nota come Charlotte Angie, 26 anni, viveva accanto a lui a Rescaldina. Continua Fontana: «Abbiamo finito il primo film e poi siamo andati in camera da letto dove c'è un palo per la lap dance. Le ho legato i polsi al palo e le ho messo un sacchetto di plastica sulla testa».

«Era completamente nuda e le ho legato anche i piedi. Avevo un martello e ho iniziato a colpirla sul corpo, non forte, cominciando dalle gambe. Poi, mentre mi facevo strada verso l'alto, ho iniziato a colpire più forte fino a quando non sono arrivato alla sua testa».

carol maltesi in arte charlotte angie 3

«Non so perché l'ho fatto, non so davvero cosa sia successo. Lei muoveva ancora la testa ma io continuavo a picchiarla. Poi all'improvviso ho capito cosa stavo facendo. Le ho tolto il sacco dalla testa, ho pensato che fosse morta, c'era molto sangue ed era gravemente ferita».

«Non sapevo cosa fare, così ho preso un coltello da cucina e le ho tagliato la gola. È stato un atto di gentilezza; vedevo che stava soffrendo».

Fontana ha detto ai poliziotti di aver cancellato i video dal suo telefono, ma gli esperti forensi stanno esaminando la sua scheda di memoria per cercare di recuperare le immagini raccapriccianti.

Carol, che in precedenza aveva lavorato in una profumeria, si era rivolta alla pornografia durante il lockdown per sbarcare il lunario e sostenere il suo bambino di sei anni.

carol maltesi in arte charlotte angie 2

I colleghi hanno detto ai media locali: «Sapevamo cosa faceva, ma non si vergognava. Aveva preso una decisione e non era stata costretta. Era la sua vita privata». Un vicino ha detto: «Lei e Davide sono stati un po' insieme, ma poi si sono lasciati. Sembravano andare d'accordo dopo».

«Si era separata dal padre di suo figlio, lui viveva altrove e aveva un figlio, ma il piccolo veniva e restava ogni tanto. Mio figlio e lui giocavano insieme in cortile. Nessuno può credere a quello che è successo».

«So che aveva una famiglia in Olanda perché me l'aveva detto ed era andata lì per Natale. Aveva anche parlato di trasferirsi lì, ma non ne era venuto fuori nulla. Era una donna adorabile, gentile, gentile e una madre devota».

Davide Fontana

Fontana è attualmente in custodia e dovrebbe comparire davanti a un gip accusato di omicidio aggravato, mutilazione e occultamento di cadavere. Un portavoce della polizia ha detto: «Questo è un caso scioccante e alcuni degli stessi agenti sono rimasti molto sconvolti dai dettagli che hanno sentito».

2 - DAL KILLER UN SMS AL GIORNO ALLA FAMIGLIA DI CAROL "DICEVA CHE LEI ERA FELICE"

Massimo Pisa per “la Repubblica”

Mamma Lilli, già minata dalla sla, ha saputo in casa, a Sesto Calende. Travolta dalla morte della figlia Carol Maltesi, turbata dal suo passato: «È una donna distrutta - racconta l'avvocato Manuela Scalia, che difende la famiglia della ragazza uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina - anche perché non sapeva dell'attività di lei, ed è molto cattolica.

carol maltesi in arte charlotte angie 6

Carol con la mamma era meravigliosa, l'assisteva, la portava a prendere il gelato, non si è mai vergognata della sua malattia». Papà Fabio, che gestisce un locale ad Amsterdam, sta lottando con la certificazione anti-Covid per rientrare in Italia. Alla notizia, ha urlato («Un sicario! Un mostro psicopatico! Ha distrutto anche la mia vita!») contro Davide Fontana, il carnefice reo confesso: «È un uomo trafitto al cuore - prosegue il legale - Carol era la sua principessa, era attaccatissima al padre.

carol maltesi in arte charlotte angie 3

Ma una cosa ci tengono a far sapere: la cercavano tutti i giorni, solo che da quel telefono arrivavano risposte rassicuranti: "Sono a Dubai, con le leggi di qui non posso parlare al cellulare ma state tranquilli. Non vi preoccupate. Sono felice, vengo a breve col bambino". Avevano un rapporto splendido col nipote. E anche con gli altri nonni».

Fontana è in isolamento a Brescia, sorvegliato a vista. Ha risposto per mezz' ora alle domande del gip Angela Corvi, che ne ha convalidato l'arresto e ha trasmesso gli atti a Busto Arsizio per competenza: «Ha precisato alcune circostanze e ha ribadito quanto aveva ammesso - spiega il suo difensore, Stefano Paloschi - e soltanto adesso sta realizzando la vita che lo attenderà.Ha confessato perché voleva uscire da un incubo».

charlotte angie 11

Settanta giorni in cui il 43enne bancario, fotografo e attore hard ha fatto a pezzi il cadavere, gettato gli strumenti con cui aveva fatto scempio dell'ex fidanzata, escogitato modi diversi per nasconderne i resti, perfino gettato le chiavi dell'appartamento di Carol in un tombino. Per non parlare del presunto video con cui Fontana avrebbe ripreso il gioco erotico concordato - secondo la sua versione - alla fine del quale avrebbe ucciso la 26enne a martellate in testa e poi con una coltellata alla gola.

charlotte angie 2

Soltanto la copia forense dello smartphone già sequestrato potrà rivelare tracce video del massacro. Davanti al magistrato, l'accusato non ha parlato di movente, ma più di un testimone ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Breno di una crescente gelosia nei confronti dell'ex, dei suoi partner, della sua carriera nel porno. I colleghi della filiale Bpm dove lavorava Fontana evitano i cronisti.

charlotte angie 8

Così come l'ex moglie Silvia, sotto shock da due giorni: proprio lunedì, mentre Davide Fontana crollava in Procura a Brescia, la donna era passata a ritirare gli ultimi effetti prima di abbandonare l'appartamento in periferia dove la coppia aveva convissuto dal 2004, fino a quando Fontana aveva allacciato una relazione con Carol Maltesi e si era trasferito a Rescaldina. «Veniva ancora qui a curare i gatti quando la signora non c'era - dice Gaspare il custode - sempre in giacca e cravatta col suo zainetto. Sembrava uno normale».

carol maltesi in arte charlotte angie

