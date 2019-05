"IL LETTO SERVE PER DORMIRE" – IN GERMANIA DUE SPOSI COMPRANO UN MATERASSO E POI FANNO CAUSA AL NEGOZIO PERCHÉ NON RIUSCIVANO A FARE SESSO – MA IL TRIBUNALE, DOPO UNA PERIZIA, HA DIMOSTRATO CHE IL LETTO ERA FATTO A REGOLA D’ARTE: IL PROBLEMA ERA CHE LA COPPIA ERA TROPPO 'FOCOSA' E…

Da www.swissinfo.ch

letto rotto per troppo sesso 1

L'uso proprio del letto è per dormire, e per quello deve andare bene: non conta se vada bene per fare sesso. È il senso della sentenza del tribunale di Düsseldorf che mette fine ad una controversia tra una coppia di sposi di Dormagen ed un negozio, da cui avevano acquistato per 1'500 euro un materasso.

letto rotto per troppo sesso 4

Poco dopo l'acquisto, gli sposi avevano chiesto il rimborso del materasso, che intendevano restituire, sostenendo che non andava bene, visto che vibrava e faceva scivolare e quando erano coricati finivano spesso con il cadere in terra. Ma il negoziante ha ribattuto che il letto era in perfette condizioni.

sesso letto 3

Il tribunale di Düsseldorf ha allora chiesto una perizia del letto da parte di esperti tappezzieri da cui è emerso che il letto era fatto a regola d'arte.

Il vero problema della coppia era legato alla loro particolare "focosità" a letto. Ma il letto, ha chiarito il giudice, è fatto per dormire.

