"LIKE A VIRGIN" - MAXI VAGINA A ROMA, IN PIAZZA SEMPIONE: LA RISPOSTA A "MILITIA CHRISTI" E AL PRETE ANTIGAY È UNA ‘FROCESSIONE’ FEMMINISTA - LA STATUA A FORMA DI VULVA ESPOSTA DA ALCUNE MILITANTI DOPO LE POLEMICHE ALIMENTATE DAL PARROCO DELLA CHIESA DEI SANTI ANGELI E CUSTODI CHE AVEVA TUONATO CONTRO UNA BANDIERA ARCOBALENO POSIZIONATA AL POSTO DI UNA STATUA DELLA MADONNA. AFFERMAZIONI CHE HANNO FATTO SCENDERE IN CAMPO PERSINO IL VICARIATO…

Luca Monaco per roma.repubblica.it

"Like a virgin". Alla vigilia dello sciopero dell'8 marzo le femministe calano in piazza Sempione e rispondono alla propaganda neofascista dei militanti di Militia Christi, alle polemiche alimentate dal parroco della chiesa dei Santi Angeli e Custodi don Mario Aceto contro il progetto di pedonalizzazione della piazza messo a punto dal municipio III amministrato dalla larga coalizione di centrosinistra costruita sul modello Zingaretti.

Don Aceto proprio domenica scorsa era sceso in piazza con l'abito talare aveva tuonato contro il municipio: "Lo striscione contro lo spostamento della statua della Madonnina della Misericordia dicevano che non andava bene. Ma questi affissi sul Municipio? - aveva detto don Mario - d'accordo per quello per Regeni, preghiamo per lui, ma l'altro arcobaleno è uno scempio".

Toni decisamente sopra le righe. A tal punto da punto da suscitare l'intervento del Vicariato, che adesso starebbe anche lavorando per risolvere la questione e consentire finalmente lo spostamento della statua a ridosso della scalinata. Cosa che secondo il prelato invece toglierebbe spazio "ostacolando la celebrazione dei funerali e dei matromoni".

Domenica pomeriggio la risposta delle femministe: davanti alla statua della Misericordia è stata esposta una maxi vagina. Simbolo della prima "frocessione che il nostro territorio abbia mai visto - affermano le femministe e i militanti del centro sociale Astra in via Capraia, al Tufello - le strade sicure le fanno le donne e le libere soggettività che le animano. Ci troverete sempre in piazza contro ogni discriminazione di genere".

