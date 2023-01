"LUCIANA LITTIZZETTO HA PERSO UN’OCCASIONE PER STARSENE ZITTA" - I LEGALI DI MARIA CRISTINA FINATTI, LA PROF DI ROVIGO A CUI, DURANTE LA LEZIONE, HANNO SPARATO ADDOSSO DEI PALLINI DI GOMMA, REPLICANO ALLA COMICA CHE AVEVA DETTO: "SE IL PROFESSORE RIESCE A ESSERE EMPATICO, NON GLI SPARANO IN CLASSE": "SE LA BATTUTA È PENSATA, STA A SIGNIFICARE CHE TOLLERA GLI ATTI DI BULLISMO IN CLASSE"

Estratto dell'articolo di Natascia Celeghin per www.corriere.it

MARIA CRISTINA FINATTI - LA PROF COLPITA IN AULA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA

Spari in classe alla prof dell’Itis del capoluogo, parla Tosca Sambinello l’avvocato della docente raggiunta al volto da due pallini di gomma partiti da una pistola-giocattolo, dopo l’intervento tagliente di Luciana Littizzetto su Radio Dj. «Littizzetto ha perso un’occasione per starsene zitta» la stroncatura della legale. La showgirl, in passato anche insegnante[…] ha dichiarato: «Se il professore riesce a essere empatico non gli sparano in classe».

[…] lunedì è arrivata la risposta degli avvocati della professoressa di Scienze, Maria Cristina Finatti, che dopo essere stata bersaglio dei colpi l’11 ottobre scorso in una classe prima ha querelato tutti e 24 gli alunni in classe in quel momento. «Mi auguro che sia stata una boutade delle sue perché, se la battuta è pensata, sta a significare che la signora “tollera” gli atti di bullismo in classe […]» ha replicato Sambinello, legale della docente assieme all’avvocato Nicola Rubiero.

LUCIANA LITTIZZETTO 2

LE REAZIONI DELLA POLITICA

Sulla vicenda sono arrivate anche le reazioni della politica. […] «Sarebbe bene non ironizzare su un episodio molto doloroso sia per l’insegnante coinvolta che per tutta la scuola. Pensare che i ragazzi di Rovigo abbiano sparato i pallini contro la professoressa per il fatto che quest’ultima non sarebbe stata “empatica” vuol dire trovare una giustificazione» ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Elisa Venturini che conclude: «Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque». Così anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto già domenica sulle dichiarazioni della comica.

MARIA CRISTINA FINATTI - LA PROF COLPITA IN AULA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA

Proprio Valditara oggi riceverà a Roma la preside del «Viola Marchesini», Isabella Sgarbi, convocata dopo l’indagine interna partita a livello scolastico. «Sarà un incontro informativo in cui la dirigente andrà a riferire quanto accaduto dato che il ministro ha espresso la volontà di seguire personalmente il caso» ha precisato Roberto Natale che dirige l’Ufficio scolastico di Padova e Rovigo. […]

I PENSIERI DEI RAGAZZI

[…]. Dopo il clamore mediatico a livello nazionale, specie in Tv, il Comitato studentesco dell’Itis ha rotto il silenzio: «Non si diventa consapevoli di un errore perché si riceve una punizione. Eppure nessuno alla televisione lo dice, nemmeno i più esperti. Tutti a puntare il dito verso la nostra scuola, senza intenzione di capire, di andare oltre il giustizialismo che ingrossa le polemiche, agita gli animi, aumenta l’audience, ma non educa mai». […]

ARTICOLI CORRELATI

luciana littizzetto che tempo che fa luciana littizzetto e fabio fazio si tagliano i capelli 6 LUCIANA LITTIZZETTO 1