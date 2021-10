"LUCKY LUCANO" – FILIPPO FACCI SMASCHERA LE ANIME BELLE DI SINISTRA CHE SI SONO PRECIPITATE A DIFENDERE L’EX SINDACO DI RIACE: “HANNO SPARATO TWEET SENZA SBIRCIARE MEZZA NOTIZIA O IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA” – “BECCAVA PACCATE DI MILIONI DA EUROPA E VIMINALE E HA FATTO RENDICONTI E FATTURE FALSE PER AMICI E FINI SUOI. HA USATO I SOLDI DELL'ACCOGLIENZA PER FARE CLIENTELISMO E HA AFFIDATO APPALTI A GENTE SENZA REQUISITI, SAPENDO DI VIOLARE LA LEGGE PER TORNACONTI ELETTORALI. HO SCRITTO FALSITÀ? PROVINO A INFORMARSI…”

MIMMO LUCANO

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

Non hanno letto una riga. Hanno sparato tweet senza sbirciare mezza notizia o il dispositivo della sentenza, che secondo Sa-bina Guzzanti «è fra le più luride di cui abbia memoria», anche se non è ancora uscita.

Il disegnatore Vauro si dichiara «reo confesso, se quella un'associazione criminale». Lo scrittore Erri De Luca ha scritto che l'hanno condannato «per fraternità». Hanno solidarizzato anche Fabio Fazio (ex giornalista) e pure Enrico Letta. Cioè: mezza riga e via, come se a essere condannato fosse stato il «modello Riace» (ripopolamento di un comune usando i migranti) e non un politico che in altri casi avrebbero chiamato ladro.

L'ex sindaco Domenico Lucano è stato condannato per reati contro il patrimonio pubblico, beccava paccate di milioni da Europa e Viminale e ha fatto rendiconti e fatture false per amici e fini suoi, usava contante senza giustificazione (tipo un viaggio in Argentina) e ha comprato tre case e un frantoio di nascosto.

FILIPPO FACCI

Ha usato i soldi dell'accoglienza per fare clientelismo e ha affidato appalti a gente senza requisiti e neppure iscritta all'albo, sapendo di violare la legge (e lo diceva) per tornaconti elettorali, combinando matrimoni tra paesani e immigrate già espulse tre volte. Ha piazzato immigrati in case senza collaudo e abitabilità, e attestava falsamente che gli impianti erano a norma. Ho scritto falsità? Provino a informarsi.

ROBERTO SAVIANO MIMMO LUCANO mimmo lucano ospite di che tempo che fa 8 IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA SU MIMMO LUCANO MIMMO LUCANO FILIPPO FACCI mimmo lucano in tribunale mimmo lucano arriva all'universita' la sapienza di roma 4 MIMMO LUCANO CON IL PADRE mimmo lucano in tribunale mimmo lucano dopo la condanna mimmo lucano dopo la condanna