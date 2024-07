"MA QUALE FESTA? STAVAMO GIRANDO VIDEO PER AIUTARE LA PROPRIETARIA DELL'ISOLOTTO A VENDERLO" - LA VERSIONE DI MAURIZIO GIGLIO, L'EX SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA COSTIERA CHE FACEVA IL DJ AL PARTY NON AUTORIZZATO NELLA RISERVA NATURALE PROTETTA DELL'ISOLA DELLE FEMMINE, IN SICILIA - "MAURIZIOTTO" SOSTIENE CHE GLI ORGANIZZATORI, I GEMELLI PALERMITANI VITO E ANTONIO TRIOLO, AVEVANO IL PERMESSO DELLA PROPRIETARIA DELL'ISOLOTTO, LA MARCHESA PAOLA PILO BACCI - PECCATO CHE LA LIPU, CHE GESTISCE L'ISOLA, NON SAPEVA NIENTE...

1. PARTY SULL’ISOLA, IL DJ: NO, NESSUNA FESTA

Estratto dell'articolo di Lara Sirignano per il "Corriere della Sera"

maurizio giglio

L’unico a parlare è il dj Maurizio Giglio in arte Mauriziotto, ex sottufficiale della Guardia Costiera che alla carriera militare ha preferito la musica. C’era lui dietro alla consolle, sabato sera, a far ballare un centinaio di palermitani bene sbarcati sull’Isola delle Femmine, […] dichiarata dalla Regione riserva naturale protetta. Una festa non autorizzata, in una location in cui per alcuni mesi è vietato l’accesso per consentire agli uccelli migratori di nidificare in tranquillità. […]

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 6

«Ma quale festa? Stavamo girando un video per promuovere le bellezze dell’isolotto e aiutare la proprietaria a venderlo», spiega il dj che, al contrario degli organizzatori del party — due fratelli gemelli 39enni, Vito e Antonio Triolo, entrambi medici — accetta di parlare. Mauriziotto sarebbe stato contattato dai Triolo per girare un filmato sull’isola e dare una mano alla marchesa Paola Pilo Bacci a trovare un acquirente per la sua proprietà.

Un bene impegnativo da piazzare visto i vincoli di tutela assoluta di cui gode che hanno indotto la nobildonna ad abbassare il prezzo da 3 milioni a un milione e mezzo. E così, secondo il dj, i Triolo e i loro amici, vestiti secondo il tema dell’evento che erano i quattro elementi, nel bel mezzo dei festeggiamenti del loro 39esimo compleanno in un locale della costa, si sarebbero spostati sull’isolotto. […]

maurizio giglio

«Avevano l’autorizzazione scritta della Pilo, i Triolo sono due bravissime persone ed erano in assoluta buona fede.». […] La versione dell’ex sottufficiale non convince però gli investigatori che fanno notare che le immagini, diventate virali sui social, mostrano organizzatori e invitati ballare e bere, cose che con la promozione della location hanno poco a che vedere. E comunque il lasciapassare della marchesa a poco sarebbe servito visto che l’isola è gestita dalla Lega Italiana Protezione Uccelli, unica titolata a regolare gli ingressi.

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 4

«Dall’1 marzo al 30 giugno (la festa è stata fatta proprio il 30 giugno) c’è il divieto assoluto di sbarco per la tutela della fauna — spiega il direttore della Lipu Vincenzo Di Dio —. Negli altri periodi siamo noi a regolare le presenze e comunque una festa con gente che schiamazza vestita da carnevale non è proprio consona allo spirito del luogo. Per non parlare della sporcizia che abbiamo trovato». Smentisce che gli invitati abbiano potuto lasciare rifiuti dj Mauriziotto.

«I Triolo avevano incaricato due persone di pulire e tutto è stato portato via», spiega.

Insomma, due racconti davvero diversi su cui ora farà luce la magistratura che aspetta l’informativa della Finanza per aprire una inchiesta.

2. IL DJ DI ISOLA DELLE FEMMINE "MA QUALE FESTA ABUSIVA QUEL POSTO È IN STATO PIETOSO"

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 1

Estratto dell'articolo di Alessia Candito per "la Repubblica"

«Non era una festa, ma un videoclip di una festa». A 48 ore dal party abusivo scoperto da Finanza e Guardia costiera sulla rocca di Isola delle Femmine, area protetta in cui persino le visite guidate in questo periodo sono sospese per non disturbare la nidificazione degli uccelli selvatici, Maurizio Giglio — in arte Mauriziotto dj — sembra quasi stupito da tanto clamore. […]

«Questo […] è un caso che non esiste». In realtà, sarà la procura a deciderlo. I finanzieri, che hanno identificato tutti i partecipanti, hanno spedito ai magistrati una dettagliata informativa perché si valutino eventuali rilievi penali. «Quelli amministrativi sono palesi», suggerisce una fonte investigativa. Mauriziotto, in trasferta a Malta, si dice tranquillo. «Si chiarirà tutto».

maurizio giglio

Proviamoci adesso. Perché una festa in un'area protetta?

«Non era una festa, ma un videoclip. Abbiamo registrato questa simulazione di festa allegorica, dedicata ai quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. I fratelli Triolo, volevano questo video per il loro compleanno e mi hanno contrattato. Mi è sembrata un'idea molto bella quindi ho accettato».

Ma perché proprio in una riserva naturale?

«Voleva essere un modo per promuovere l'isolotto e l'ambiente, c'era anche un cartello che lo diceva».

[…] Se non era una festa, perché è stato pubblicizzato l'evento come "exclusive party"?

«Non l'evento, ma la produzione. Infatti non c'era indicazione di luogo o di date».

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 3

Ma alla luce della sua esperienza professionale non le è venuto il dubbio che lì non si potesse stare?

«Ho chiesto agli organizzatori e mi hanno detto che era tutto autorizzato dalla proprietà. Mi hanno mandato anche la carta. In più non saremo stati più di un'oretta e non abbiamo fatto nulla di male».

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 2

La Lipu sostiene che a terra ci fosse di tutto: lustrini, cicche di sigaretta, bicchieri, rampicanti di plastica...

«Impossibile. Piuttosto l'isolotto era in uno stato pietoso, pieno di sterpaglia incolta e guano».

[…] Dicono ci fosse una catasta di legna pronta per un falò.

«Non ne so nulla. Stavamo andando via quando sono arrivate le motovedette e non c'erano falò». […]

