13 feb 2022 18:55

"MA SE I BAMBINI NON INCONTRANO MAI GLI ALTRI, COME POTRANNO VIVERE IN SOCIETÀ” - E’ POLEMICA IN FRANCIA PER IL PROGETTO DEI QUARTIERI SOLO PER CRISTIANI FINANZIATI DA PIERRE-EDOUARD STÉRIN, L’IMPRENDITORE CHE HA FATTO FORTUNA CON LE SMARTBOX - NEGLI ULTIMI MESI LA POLITICA FRANCESE HA FERMAMENTE COMBATTUTO IL "COMUNITARISMO", IN PARTICOLARE CON IL SEPARATISMO ISLAMISTA, MA...