"MA SIAMO VICINO A REGGIO CALABRIA?" - BUFERA SOCIAL SUL PARROCO DI LEINI', IN PIEMONTE, CHE E' SBOTTATO DOPO CHE GLI AMICI DI UNA COPPIA DI SPOSI HANNO FESTEGGIATO IL MATRIMONIO PORTANDO UN CARRO AGRICOLO COLMO DI SACCHI DI RISO E GRANO FUORI DAL SAGRATO DELLA CHIESA - IL SACERDOTE S'E' INFURIATO PERCHE' FINITO IL TRADIZIONALE LANCIO, IL PIAZZALE E' RISULTATO INVASO DAI CHICCHI E SI E' SFOGATO SUI SOCIAL: "PASSERO' DI NUOVO COME IL ROMPICOGLIONI..."-
“SE TI PIACE NELL’ORECCHIO VA BENE ANCHE LÌ” – AURORA RAMAZZOTTI SI IMPROVVISA SESSUOLOGA SU INSTAGRAM: “SESSO ANALE SÌ O NO? CHE VUOL DIRE? NELLA VITA NON C’È GIUSTO O SBAGLIATO. C’È QUELLO CHE TI PIACE” – “NEANCHE UN PISELLO IN TRE MESI? PROVA CON ROCCO” – E QUANDO UNA FOLLOWER LE CHIEDE INGOIO SI O NO… - VIDEO
PERCHÉ A WALL STREET NON FREGA NULLA DELLA CRISI AFGANA? - LA BORSA NON HA FATTO UNA PIEGA DOPO IL DISASTROSO RITIRO DEGLI USA DA KABUL: EPPURE AI TEMPI DELL'INVASIONE IRACHENA DEL KUWAIT E DELL'11 SETTEMBRE CI FURONO DRAMMATICI CROLLI DEI MERCATI - OGGI È DIVERSO, ORMAI L'ECONOMIA DIGITALE VALE MOLTO PIÙ DELLA PRESENZA MILITARE: PER LA PROIEZIONE DELLA FORZA AMERICANA NEL MONDO CONTANO AZIENDE COME GOOGLE, FACEBOOK, APPLE, AMAZON, MICROSOFT...
UN “VIPERETTA” PER LA RAGGI – MASSIMO FERRERO E “VIRGINIK” VANNO A CENA INSIEME A TESTACCIO. IL PRESIDENTE DELLA SAMPDORIA FA IL PROVOLONE E RIMBAMBISCE DI LODI LA SINDACA: “È UN RAGGIO DI SOLE ADORA VERAMENTE QUESTA CITTÀ E LO SPORT. CHE FACCIAMO, VIENE UN ALTRO E DISFA TUTTO? L’ABBIAMO MASSACRATA MA ORA VA SOSTENUTA” – CI È, CI FA, O SI VUOLE CANDIDARE? “LO SCOPRIREMO PRESTO”
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
TROPPI APERITIVI E GRIGLIATE QUEST’ESTATE? – PER RIMETTERVI IN FORMA EVITATE COCKTAIL, BIBITE GASSATE E CIBI PROCESSATI E FATE SCORTA DI ALIMENTI RICCHI DI FIBRE, CARNI MAGRE, PESCE, UOVA, TISANE DETOX E OVVIAMENTE TANTA ACQUA – OLTRE A MANGIARE BENE, È IMPORTANTE DORMIRE CON UN RITMO COSTANTE – I MITI DA SFATARE: NON È VERO CHE LE DONNE HANNO UN METABOLISMO PIÙ LENTO DEGLI UOMINI – LA DIETA PERFETTA PER TOGLIERE LA PANZETTA DOPO GLI ECCESSI DELLE VACANZE