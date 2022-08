"IL MALE RITORNA INDEGNI SCHIFOSI" - GLI AMICI DI NICHOLAS ORSUS BRISCHETTO, IL 22ENNE MORTO DOPO ESSERSI SCHIANTATO A 300 ALL'ORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROTESTANO LA RIMOZIONE DEL MURALE A LUI DEDICATO DOPO LA SUA MORTE - "HANNO INTESTATO LE STRADE E LE PANCHINE AI PEGGIORI CRIMINALI E AD UN RAGAZZO CHE ERA INCENSURATO AVETE FATTO SCHIFO" - IL SINDACO GUALTIERI: "NON POSSIAMO PERMETTERE CHE L'AUTORE DI UN SIMILE COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE POSSA DIVENTARE UN MODELLO PER ALTRI GIOVANI…"

Giu.Sca. per “la Repubblica - Edizione Roma”

Il murale in memoria di Nicholas Brischetto, al Villaggio Falcone, è stato cancellato sabato. Domenica ci sono state le proteste via social: "Il male ritorna indegni schifosi", il messaggio è indirizzato alla municipale presente in quel momento di fronte al palazzo. Gli agenti sono incaricati di presidiarlo affinché nessuno tenti, di nuovo, di riprodurre il graffito. I caschi bianchi sono una sorta di "capro espiatorio" per chi gira il filmato. Rappresentano le "istituzioni nemiche" in un video delirante postato su Tik Tok.

Sabato alle sei del mattino è scattato il blitz da parte del Comune. Il disegno viene rimosso dalla facciata di un palazzo in via Raoul Follereau, in poche ore viene cancellato il profilo del 21enne rom morto il 18 luglio a bordo di una supercar che sfrecciava a 300 kmh sul Gra. A distanza di 24 ore ci sono le reazioni di chi ritiene ingiusta la pulizia dell'edificio. «Ragazzi io sono arrivato tardi», dice l'amico della vittima in una diretta video sui social.

Il titolo del suo intervento scritto a caratteri cubitali è " Il male ritorna indegni schifosi". Il ragazzo cammina e nel frattempo va in scena una sorta di comizio web. A grandi passi si avvicina ad un'automobile della municipale. Poi si rivolge agli agenti. I caschi bianchi non cadono nella provocazione. «Hanno cancellato tutto il murales - dice il ragazzo - Una cosa solo voglio dire, hanno intestato le strade e le panchine ai peggiori criminali e ad un ragazzo che era incensurato avete fatto schifo ( cancellando il murale, ndr). Ricordatevi solo questo il male ritorna».

La diretta finisce così. Sabato "sul caso del murale" era intervenuto anche il sindaco di Roma. «Comprendiamo il dolore dei familiari e degli amici, tuttavia non possiamo permettere che l'autore di un simile comportamento irresponsabile possa diventare un modello per altri giovani, né che le mura di edifici comunali siano abusivamente utilizzate senza alcuna autorizzazione. Ecco perché abbiamo provveduto alla rimozione».

Il 18 luglio Brischetto è morto all'interno di un'Audi R8. Questa la dinamica dell'incidente: la fuoriserie sfreccia a quasi 300 chilometri orari sul Gra, zigzagando tra le macchine. L'automobile si schianta sul guardrail poi carambola, con tanto di video girato dall'interno dell'abitacolo che poi finisce su internet. Per il 21enne non c'è niente da fare. Muore sul colpo. L'amico si salva.

