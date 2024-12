"MANGIONE SI DICHIARERÀ NON COLPEVOLE DELL'OMICIDIO DEL CEO DI UNITED HEALTHCARE BRIAN THOMPSON" - L'AVVOCATO DEL 26ENNE: "NON HO ANCORA VISTO ALCUNA PROVA CHE DIMOSTRI CHE E' STATO LUI A SPARARE" – MA SECONDO LA "CNN" LE IMPRONTE DEL RAGAZZO AMERICANO DI ORIGINI ITALIANE COINCIDONO CON QUELLE TROVATE SULLA SCENA DEL DELITTO - IL MANIFESTO POLITICO DEL 26ENNE: "QUESTI PARASSITI SE LA SONO CERCATA"

CNN, IMPRONTE DI MANGIONE COINCIDONO CON QUELLE DEL KILLER

gadget luigi mangione 10

(ANSA) - Le impronte digitali di Luigi Mangione coincidono con quelle lasciate dal sospetto killer sulla scena del delitto. Lo riporta la Cnn.

IL PRESUNTO KILLER DI THOMPSON PENSÒ DI USARE UNA BOMBA POI CAMBIÒ IDEA, 'AVREBBE UCCISO INNOCENTI'

(ANSA) - NEW YORK, 11 DIC - Luigi Mangione, il ragazzo accusato di aver ucciso il ceo di United Healthcare Brian Thompson il 4 dicembre a Manhattan, pensò a un certo punto di usare una bomba, poi però cambiò idea perchè avrebbe rischiato di "uccidere innocenti".

E' quanto hanno appreso gli investigatori da un taccuino trovato in possesso del presunto killer all'atto dell'arresto. Il taccuino contiene una lista di "cose da fare" in vista del delitto, ha appreso la Cnn. Nel testo il presunto assassino spiega anche che non c'era migliore obiettivo che "uccidere il Ceo alla conferenza in cui contano i fagioli".

gadget luigi mangione 6

La frase "contare i fagioli" è spesso usata in contesti aziendali per criticare persone o organizzazioni che danno priorità esclusivamente alla riduzione dei costi o alla massimizzazione dei profitti. Alla conferenza degli investitori, Thompson avrebbe dovuto illustrare i risultati finanziari del colosso sanitario.

USA: MANGIONE SI DICHIARERA' NON COLPEVOLE DELL'OMICIDIO DELL'AD DI UNITED HEALTHCARE

(Nova) - Luigi Mangione, il 26enne statunitense accusato di aver ucciso l'amministratore delegato del gruppo assicurativo United Healthcare Brian Thompson, si dichiarera' non colpevole al tribunale della contea di Blair, in Pennsylvania. Lo ha reso noto il suo avvocato, Thomas Dickey. "Non ho ancora visto alcuna prova che dimostri che e' stato lui a sparare", ha spiegato il legale. Ieri, nel corso della prima udienza, Mangione si e' visto negare la richiesta di una cauzione e ha fatto sapere che si opporra' all'estradizione nello Stato di New York, dove l'omicidio e' avvenuto la scorsa settimana. Gli inquirenti, riferisce l'emittente "Nbc News", stanno intanto cercando di raccogliere piu' elementi sul sospetto attraverso i suoi scritti e le sue attivita' sulle piattaforme social. (Was) NNNN

IL MANIFESTO DI LUIGI MANGIONE

luigi mangione 5

“Per i federali, sarò breve, perché rispetto ciò che fate per il nostro Paese. Per risparmiarvi una lunga indagine, vi dico chiaramente che non ho collaborato con altri.

Si è trattato di un'operazione piuttosto banale: un po' di ingegneria sociale elementare, CAD di base, molta pazienza. Il taccuino a spirale, se presente, contiene alcuni appunti e liste di cose da fare che ne illustrano il succo. La mia tecnologia è piuttosto bloccata perché lavoro nel mondo dell’ingegneria; quindi, probabilmente non ci sono molte informazioni.

Mi scuso per eventuali traumi, ma era necessario farlo. Francamente, questi parassiti se la sono cercata. Un promemoria: gli Stati Uniti hanno il primo sistema sanitario più costoso al mondo, eppure siamo al 42° posto per aspettativa di vita. La United è la [indecifrabile] più grande azienda degli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, dietro solo a Apple, Google e Walmart.

luigi mangione 4

È cresciuta, ancora e ancora, ma la nostra aspettativa di vita? No, la realtà è che queste [indecifrabili] sono semplicemente diventate troppo potenti e continuano ad abusare del nostro Paese per ottenere immensi profitti perché il popolo americano ha permesso loro di farla franca.

Ovviamente il problema è più complesso, ma non ho spazio e francamente non pretendo di essere la persona più qualificata per esporre l’argomento completo. Ma molti hanno illuminato la corruzione e l’avidità (ad esempio Rosenthal, Moore), decenni fa, e i problemi semplicemente rimangono. A questo punto non si tratta di un problema di consapevolezza, ma di evidenti giochi di potere. Evidentemente sono il primo ad affrontarlo con così brutale onestà”.

