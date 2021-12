"IL MARE D’INVERNO” L’HO SCRITTO IO, NON FOSSATI" – LOREDANA BERTÈ FA ESPLODERE NUOVAMENTE LA POLEMICA SULLA PATERNITÀ DELLA CANZONE - A "THE VOICE SENIOR" LA CANTANTE RACCONTA CHE "L’ARRANGIAMENTO PAZZESCO LO HA FATTO FOSSATI" E RUGGERI SBROCCA SU TWITTER: "FOSSATI È UN GRANDISSIMO MUSICISTA, UNO DEI MIGLIORI DI SEMPRE. IN QUESTO CASO, PERÒ, HA COPIATO IN BELLA L’ARRANGIAMENTO DI LUIGI SCHIAVONE (SOPRATTUTTO) E DEL SOTTOSCRITTO…" - VIDEO

loredana berte' 3

Non sono cadute nel vuoto le parole di Loredana Bertè l’altra sera, a «The Voice Senior», reality di Rai1 che la vede in giuria. La cantante, parlando di uno dei suoi brani più celebri, «Il mare d’inverno», ha riaperto una controversia circa la paternità di accordi e melodie. Dopo essersi esibita duettando con un concorrente sulle note di questa canzone, ha detto in tv: «Avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati. L’ho incisa con lui a New York, poi ho chiamato Ruggeri e gli ho fatto: “Senti che pezzo”. E lui: “Pazzesco”. È il tuo pezzo Enrico. Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco».

enrico ruggeri

La replica sui social

Tradotto, il pezzo originariamente concepito da Ruggeri è stato in realtà stravolto da Fossati. Non si è fatta troppo attendere la replica del cantautore, chiamato in causa da una persona su Twitter che gli ha scritto: «Domanda seria. Ma Il mare d’inverno è stata arrangiata da Fossati?

loredana berte' 1

Perché Loredana Bertè ha dichiarato questo stasera in tv, dicendo che avrebbe dovuto firmarla Fossati. In realtà io sapevo che Fossati era il produttore e basta». In risposta, Ruggeri è stato netto: «Fossati è un grandissimo musicista, uno dei migliori di sempre. In questo caso, però, ha copiato in bella l’arrangiamento di Luigi Schiavone (soprattutto) e del sottoscritto».

loredana berte enrico ruggeri 1 enrico ruggeri 2 loredana bertè loredana berte loredana berte loredana berte' 2