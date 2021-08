"I MATRIMONI PIÙ FELICI E DURATURI SONO QUELLI CHE SI IMPONGONO LA SEPARAZIONE DELLE CAMERE DOVE DORMIRE" - VITTORIO FELTRI INDICA LA VIA QUANDO LA PASSIONE SVANISCE: "ANCHE AVERE DUE BAGNI AIUTA A OTTENERE IL MASSIMO DELLA CONCORDIA. A UN CERTO PUNTO, I SENTIMENTI SI TRASFORMANO, IL SESSO PERDE ATTRATTIVA, DIVENTA NOIOSO E SCONTATO, E SI RAFFORZA LA VOGLIA DI COMPLICITÀ, DI AMICIZIA VERA, DI AIUTO RECIPROCO - IL MATRIMONIO VA COLTIVATO CON PAZIENZA, SENZA PENSARE A TRADIMENTI. L'AMORE NON SI RIDUCE A UNA SEMPLICE RACCOLTA DI UN PO' DI LEGNA FUORI DAL BOSCO…"

Vittorio Feltri per "Libero quotidiano"

Ieri sulla Stampa di Torino c'era un articolo originale di Maria Corbi, che già dal titolo suscitava interesse nel lettore. Questo: "Il segreto di un matrimonio felice? Una coppia che rinuncia al letto". Ad una prima lettura ho pensato che due sposi per avere una vita serena non dovessero coricarsi ma dormire in piedi, cosa difficile se non impossibile. Poi leggendo il testo ho capito che il problema non è rinunciare al materasso, bensì al sesso. E allora mi sono bevuto tutto il testo scoprendo ciò che già sapevo ma non osavo confessarlo sul giornale e neppure ai miei pochi amici.

In effetti fare l'amore per abitudine o obbligo coniugale è una pazzesca rottura di scatole, specialmente se con la tua o il tuo consorte si è consolidato un rapporto di mutuo soccorso, cioè di vero affetto o addirittura amore, che esclude la passione normalmente giovanile.

Nel suo trattatello, la Corbi cita uno studio inglese e l'opinione articolata dello psichiatra Paolo Crepet, piuttosto noto anche al pubblico televisivo, il quale in proposito non ha dubbi come non ne ho io: due ragazzi, lo sono anche i trentenni, che decidano di stare insieme nella stessa casa ovvio che si desiderino anche e soprattutto dal punto di vista fisico. Poi hanno un paio di figli, subentrano problemi esistenziali di vario tipo, e il desiderio di erotismo (reciproco) scema, svanisce.

A costoro allora, cioè a tutti noi esseri umani, solo l'idea di impegnarsi in un amplesso fa venir voglia di fuggire. Questo non significa ripudiare la moglie o il marito, semplicemente il rapporto di coppia si modifica e si completa: a un certo punto infatti, dopo anni di esistenza fra due persone, i sentimenti si trasformano, il sesso perde attrattiva, diventa noioso e scontato, e si rafforza invece in voglia di complicità, di amicizia vera, di aiuto reciproco onde affrontare le difficoltà della vita, di assistersi a vicenda, in breve di tenersi per mano per affrontare il lungo cammino su questa terra.

Ecco perché il letto, come dice Maria Corbi, a un dato momento è un ostacolo che impedisce una convivenza felice, perché obbliga a compiere esercizi con il consorte una attività per nulla piacevole, bensì improntata alla noia e alla fatica. I matrimoni più felici e duraturi sono quelli che si impongono la separazione delle camere dove dormire e l'adozione di due bagni, ciò che non tutti si possono permettere ma che aiuta a ottenere il massimo della concordia.

Un'ultima considerazione basilare: un maschio che non aiuti la propria moglie nel disbrigo delle faccende domestiche e nell'accudire ai figli si espone al rischio di litigi che rovinano l'unione. Tutto il resto è retorica frusta. È perfettamente inutile e rischioso controllare il cellulare del partner, quasi sempre fonte di cattive sorprese e di litigi. Il matrimonio è una cosa seria che va coltivata con la pazienza e la tolleranza, senza pensare a tradimenti, termine che evoca un coltello tra le scapole. L'amore non si riduce a una semplice raccolta di un po' di legna fuori dal bosco.

