CAIRO SCHERZA CON IL FUOCO – URBANETTO FA FINTA DI NIENTE E CONTINUA A NON PREVEDERE ACCANTONAMENTI PER LA CAUSA CONTRO IL FONDO BLACKSTONE, SULLA VENDITA DELLA SEDE DEL “CORRIERE” IN VIA SOLFERINO: “UNA PROPOSTA PER CHIUDERE IL CONTENZIOSO? NON C’È NULLA” - TUTTAVIA RCS NON FARÀ RICORSO CONTRO LA SENTENZA CHE L’8 GIUGNO HA DATO RAGIONE AGLI AMERICANI. POI C’È LA CAUSA NEGLI USA: CHE SUCCEDE SE I GIUDICI DECIDONO CHE CAIRO DEVE SGANCIARE 600 MILIONI, COME CHIEDE BLACKSTONE?