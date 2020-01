"MEGHAN SI E' SBARAZZATA DEI FAMILIARI, HA SCARICATO IL PADRE, IL GROSSO DEI SUOI VECCHI AMICI, SEPARATO HARRY DA WILLIAM E ORA PURE DALLA FAMIGLIA REALE" – I TWEET SCATENATI E CRUDELISSIMI DI PIERS MORGAN, CHE INVITA LA REGINA A LICENZIARE LA COPPIA: “SE FOSSI SUA MAESTÀ, TOGLIEREI LORO I TITOLI CON EFFETTO IMMEDIATO E LI SPEDIREI DI NUOVO ALLA VITA DA COMUNI MORTALI. SANGUISUGHE DALL’EGO SCONFINATO MA’AM” – ''ANCHE IO HO PERSO MIA MADRE GIOVANE MA NON MI PERMETTO DI...''

Non c’è nessuno in Gran Bretagna che sta “godendo” come Piers Morgan, giornalista e personaggio televisivo, che da qualche tempo infilza Harry e la moglie Meghan Markle, accusandoli di essere due viziatelli che non hanno capito cosa voglia dire far pare di un’sitituzione millenaria come la corona inglese.

E così dal Daily Mail lancia un lungo e dura attacco contro la coppia all’indomani della “Megxit” in cui, senza peli sulla lingua, torna a sderenare i duchi di Sussex come aveva già fatto su Twitter pochi istanti dopo l’annuncio delle “dimissioni”.

«Chi cazzo pensano di essere? Sul serio? – tuona Morgan - Ho visto alcune buffonate reali vergognose ai miei tempi, fatte per pura arroganza, avidità e irriverenza, ma nulla ha mai eguagliato il comportamento del "Duca e Duchessa del Sussex".

Ho messo le virgolette perché spero sinceramente che non esistano più per molto tempo ancora.

In effetti, se fossi Sua Maestà la Regina, toglierei senza tante cerimonie a Harry e Meghan tutti i loro titoli con effetto immediato e li spedirei di nuovo alla vita da comuni mortali. Questi due pagliacci illusi hanno annunciato ieri che stavano abbandonando la vita come reali.

In una serie di dichiarazioni incredibilmente pompose sul loro scintillante nuovo sito in stile Hollywood, hanno dettato legge alla Regina e al resto di noi su come le cose dovrebbero funzionare da questo momento in poi. Per riassumere, vogliono smettere di essere "reali" con tutti i noiosi doveri che comporta e vogliono essere una forza "progressista all'interno dell’istituzione".

In altre parole, vogliono essere delle celebrità che riescono a mantenere tutti i vantaggi della vita reale senza le parti dure e noiose. Quindi, vogliono lo sfarzo, il glamour, lo splendore e la stupenda ricchezza ... semplicemente non vogliono guadagnarselo davvero.

[…] Oh, e cercheranno di essere "finanziariamente indipendenti". È solo quando leggi i dettagli di questa “indipendenza” che ti rendi conto di cosa significhi in realtà. Vogliono vivere con i soldi del padre di Harry, del principe Carlo e dal suo ducato di Cornovaglia, che possiede solo per diritto di essere l'erede della regina.

Ci hanno anche informato che intendono continuare a vivere gratuitamente, quando onoreranno il Regno Unito con la loro stimata presenza, a Frogmore Cottage, la loro sontuosa casa a Windsor che è stata loro donata dalla Regina e che è stata rinnovata secondo le loro volontà a spese del contribuente.

Oh, e si aspettano che continuino ad avere protezione reale ovunque scelgano di vivere e viaggiare. E vorranno tutte le altre cose come i viaggi reali VIP. Sappiamo tutti che non c'è niente di meglio di questi due coraggiosi eco-guerrieri e della loro gigantesca scia di carbonio lasciato dal loro jet privati.

Inoltre, vogliono nuove regole per i media, dicendo che si stanno sbarazzando del tradizionale sistema Royal Rota e inviteranno invece i loro giornalisti favoriti a partecipare ai loro eventi per scrivere solo cose positive su di loro.

[…] Se vogliono essere i nuovi Kardashian, verranno trattati come i nuovi Kardashian. È stato abbastanza scioccante che Harry e Meghan non abbiano nemmeno avuto la cortesia di dire al Principe Carlo o al Principe William dei loro piani grandiosi. Ma è assolutamente spaventoso che non lo abbiano fatto con la Regina. Questa donna non è solo la nonna di Harry, è la monarca per l'amor di Dio.

[…] Due parole: Meghan Markle. Non ho fatto mistero della mia antipatia e della sfiducia nei confronti di Meghan. Siamo stati amici per un po', o pensavo che lo fossimo.

Di certo ha detto al mondo che lo eravamo in tweet pubblicato (e ora cancellato) prima che la maggior parte della gente in Gran Bretagna avesse mai sentito parlare di lei. Ma dal momento in cui ha incontrato il principe Harry, sono stato scartato più velocemente di una di gomma da masticare, calpestato dai tacchi delle sue Louboutin.

Per un po', ho continuato a sostenerla in pubblico, rifiutandomi di credere che qualcuno che sembrava così gentile e normale potesse essere così calcolatore e spietato.

Ma non l'ho mai più sentita, e quando l'ho vista fare lo stesso con suo padre Thomas, ho capito che questo è ciò che Meghan fa quando le persone non le servono più o potrebbero essere "problematiche".

Per dirla senza mezzi termini, è una manipolatrice che ha fatto una disgustosa scalata sociale insinuandosi nel cuore del principe Harry e ha usato il suo amore cieco come piattaforma per distruggere tutto ciò che una volta aveva tanto caro. Ha causato un'enorme frattura tra Harry e William. E ora lo ha strappato via dalla sua amata nonna, la regina.

Niente di tutto ciò mi ha sorpreso. Meghan ha fatto questo genere di cose per tutta la sua vita adulta. Ha rinnegato il 99% della sua stessa famiglia. Ha abbandonato numerosi vecchi amici.

Si è sbarazzata del suo ex marito quando ha assaggiato la celebrità della TV.

Nulla ha detto di più di Meghan del giorno del suo matrimonio quando ha invitato celebrità appena conosciute come Oprah Winfrey e George Clooney facendoli sedere dove normalmente si accomodano dei familiari. […] Come riferito da Harry a corte durante una discussione prima del giorno del matrimonio: “Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene!”

Meghan vuole vivere la vita da star sullo sfodo della sua nuova fama reale, prendendo quanto di buono arriva, come tour di lusso, anteprime di film, galà di beneficenza e feste di Hollywood.

Ma non vuole sporcarsi le mani aprendo una sala per una comunità in un mercoledì umido a Stoke-on-Trent. Questo è per il piccolo popolo reale, non una superstar come lei. […]

Nessuno dice alla regina cosa fare. È la persona più potente e rispettata in Gran Bretagna.

E in questo momento, sta affrontando una minaccia diretta a tutto ciò sulla quale ha lavorato così duramente. Le buffonate sorprendentemente sfacciate ed egoistiche di Harry e Meghan non le lasciano altra scelta se non liberarli e licenziarli entrambeidalla Famiglia Reale.

Si sbarazzi di queste sanguisughe, dall’ego sconfinato, Ma’am, prima che sia troppo tardi.

DAGONEWS

Non avevano fatto in tempo a dare l’annuncio delle loro “dimissioni” che Piers Morgan si è materializzato su Twitter con un serie di post al vetriolo, cogliendo l’occasione di togliersi qualche macigno dalle scarpe.

«La gente dice che sono troppo critico nei confronti di Meghan Markle - ma lei ha abbandonato la sua famiglia, ha abbandonato suo padre, ha abbandonato la maggior parte dei suoi vecchi amici, ha diviso Harry da William e ora lo ha separato dalla famiglia reale. Non ho niente da aggiungere».

«Quello che Meghan vuole .. Meghan ottiene» ha aggiunto a un gif della Markle per poi continuare: «Ciò che è stato "doloroso da guardare" è stata la loro assurda ipocrisia e il costante piagnucolio. Tutto a nostre spese». E ancora: «Wow. Che modo vergognoso di trattare la regina.

Peccato per Harry e Meghan». «Vengo dal Sussex e sono pronto per fare la mia parte».

Poi è tornato sulle nuove regole che Harry e Meghan vorrebbero imporre ai media: «

Harry e Meghan hanno appena pubblicato il loro nuovo manuale di regole ai quali i media devono sottostare. Perfino Putin non proverebbe a fare una prodezza come questa.Temo che siano impazziti entrambi». Dopo ha continuato appellandoli come “mocciosi spudorati” e “i due marmocchi più viziati della storia reale”.

Infine, dopo aver rimproverato ad Harry di aver trattato male la nonna, ha insistito sul fatto che il contribuente non deve sborsare un centesimo per la nuova vita da celebrities di Meghan e Harry, accusati di non aver mostrato alcuna empatia verso la famiglia reale.

«L'unica cosa che Meghan e Harry non fanno è "proteggere" le loro famiglie: le rinnegano!

a) Diana, che usava i paparazzi e i giornali per promuoversi, fu uccisa da un guidatore ubriaco.

b) Harry non è l'unica persona a perdere un genitore da piccolo.

A molti purtroppo è successo, incluso me. Questo non gli dà la licenza di trattare la Regina in modo così spaventoso».

