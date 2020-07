"MI CANDIDO A SINDACO DI REGGIO CALABRIA” - KLAUS DAVI A RADIO CAPITAL: “CON ME NON SARÀ SECONDA A NESSUNO. SPOT PER LA LOCRIDE? TANTO RUMORE PER NULLA, NON FIGURANO DA NESSUNA PARTE LE PAROLE 'MALATTIA' E 'COVID'. MA IN ALCUNE REGIONI SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE E DEVONO LUCRARE CONSENSO SULLA PELLE DEI CALABRESI” - VIDEO

Da “Radio Capital”

KLAUS DAVI

"Mi candido a sindaco di Reggio Calabria. Voglio guardare questa città verso il riscatto. La mia sarà una lista civica sganciata dai partiti". Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e consigliere comunale a San Luca, intervistato questa mattina da Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano a Radio Capital.

"Ho un tasso di presenza ai consigli comunali - ha detto - dell' 85% . Durante la pandemia sono andato a San Luca da Milano affrontando un viaggio di 2000 km in macchina. Sono un giornalista e un imprenditore della comunicazione impegnato civilmente. Cosi sara' anche per la città di Gianni Versace. L'attuale sindaco Falcomatà - ha aggiunto - è una brava persona e non dico che non si sia impegnato, ma come politico ha completamente fallito. La città è sommersa dai rifiuti, l'aeroporto è chiuso. Anche se per lui non era facile vista la voragine di debiti lasciati da Scopelliti. Ma la gente vuole cambiare. Con me Reggio diventerà un polo turistico. Non sarà seconda a nessuno".

Klaus Davi ha anche parlato del suo spot per i comuni della Locride: "Tanto rumore per nulla. Lo spot è stato applaudito dai sindaci a Siderno in sede istituzionale 4 giorni fa. Non figurano da nessuna parte le parole 'malattia' e 'Covid'. Ma in alcune regioni siamo in campagna elettorale e devono lucrare consenso sulla pelle dei Calabresi. Cose normali fa parte del gioco".