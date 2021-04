"MI HA COSTRETTO A PRATICARE SESSO ORALE E NON HA CHIESTO IL MIO CONSENSO" - LO YOUTUBER E PUGILE 24ENNE JAKE PAUL È STATO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DALL'INFLUENCER JUSTINE PARADISE CHE DICE DI ESSERE STATA COSTRETTA A FIRMARE UN ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE - LA DIVETTA DI "TIK TOK" RACCONTA DELL’INCONTRO CON LO YOUTUBER NELLA SUA CASA IN CALIFORNIA, DOVE E’ STATA PORTATA A LETTO E COSTRETTA A... - VIDEO

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Venerdì scorso l’influencer Justine Paradise, 24 anni, ha condiviso un video di 20 minuti su YouTube dove ha dichiarato che nel luglio 2019 lo YouTuber e pugile 24enne Jake Paul l'avrebbe costretta a praticare del sesso orale su di lui a casa sua in California. Paradise ha affermato nel suo video di aver firmato un accordo di non divulgazione prima di entrare nella casa di Paul, motivo per cui non ha rivelato l'episodio prima d’ora.

L'avvocato di Paul afferma che lo YouTuber intende smentire "in modo aggressivo" le accuse, oltre che intraprendere azioni legali.

La star dei social media ha affermato di essere stata presentata per la prima volta a Paul nel giugno 2019 dopo che un amico comune l'aveva invitata a casa sua, dopodiché hanno iniziato a inviarsi messaggi e uscire insieme nelle settimane seguenti.

Ha condiviso: “Uno di quei giorni, ero in studio - alcune persone stavano registrando lì - e Jake mi ha trascinata in questa piccola zona all'angolo dello studio e ha iniziato a baciarmi. Mi andava bene così. Pensavo fosse carino.”

Paradise ha anche espresso che Paul l'ha presa per mano conducendola nella sua camera da letto e hanno iniziato a ballare e baciarsi fino a quando "non l'ha portata a letto".

Paradise ha detto: "Ho pensato che sarebbe stato bello baciarlo, perché pensavo che si sarebbe fermato se non avessi voluto fare nient'altro."

L'influencer - che ha 524 mila follower - ha detto che le cose hanno iniziato a intensificarsi nonostante lei abbia detto “no” e afferma che Paul era salito sopra di lei quando presumibilmente l'ha costretta a fare sesso orale.

Ha detto: “Non ha chiesto il consenso o altro. Non va bene. A nessun livello va bene così.”

Paradise ha affermato di aver cercato di mettersi in contatto con lui "per parlargli e dirgli:" Ehi, non ho acconsentito per questo. Mi ha fatto sentire così male ".

"Non ho mai ricevuto scuse o cose del genere", ha aggiunto. "Mi sarebbe piaciuto ricevere delle scuse perché ha sbagliato e non lo volevo."

Paradise ha concluso il suo video di 20 minuti dicendo che condividendo pubblicamente il video, spera che Paul "Si renda conto di quello che ha fatto e che non lo faccia più".

