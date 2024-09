"MI HA MINACCIATA CON UN COLTELLO, COSA DOVEVO FARE?" - QUALCOSA NON TORNA NELLA VERSIONE DI CINZIA DAL PINO, LA 65ENNE DI VIAREGGIO CHE HA INVESTITO CON L'AUTO IL CLOCHARD CHE LE AVEVA APPENA RUBATO LA BORSA, UCCIDENDOLO - LA DONNA SOSTIENE DI ESSERE STATA MINACCIATA DI MORTE, MA SUL CORPO DELLA VITTIMA, IL 47ENNE ALGERINO SAID MALKOUN, NON È STATA TROVATA ALCUNA LAMA - LA SIGNORA HA USATO IL SUO SUV PER SCHIACCIARE L'UOMO CONTRO LA VETRINA DI UN NEGOZIO E POI, PER BEN 4 VOLTE, HA INGRANATO LA RETROMARCIA PER COLPIRLO DI NUOVO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Antonella Mollica per www.corriere.it

CINZIA DAL PINO

Manca poco alla mezzanotte quando la telecamera di un negozio in via Coppino […] inquadra un’auto bianca che colpisce come un birillo un uomo. È l’inizio di un filmato […] che inchioda la donna che ha travolto e ucciso l’uomo che pochi minuti prima l’aveva derubata della borsa. L’uomo che morirà poco dopo all’ospedale di Viareggio è Said Malkoun, algerino di 47 anni dall’identità incerta, senza fissa dimora. Le immagini mostrano l’uomo che indossa una maglietta bianca e cammina in strada. […] All’improvviso alle sue spalle arriva il Suv bianco, una Mercedes di grossa cilindrata, che lo schiaccia contro la vetrina del negozio.

SAID MALKOUN

[…] Quando l’auto ingrana la retromarcia e colpisce nuovamente l’uomo che non si rialzerà più da terra, è chiaro che non è stata una cosa accidentale. Per ben quattro volte la donna fa retromarcia e colpisce il bersaglio. Poi si ferma, scende, prende la borsa, una pochette, e risale in auto.

Per questo la procura guidata da Domenico Manzione ha contestato alla donna, poi identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, l’omicidio volontario. «Quell’uomo mi ha minacciata con un coltello» dirà la donna in lacrime agli investigatori del commissariato di Viareggio e della squadra mobile che già poche ore dopo la tragedia l’hanno identificata. Ma sul corpo dell’uomo schiacciato contro la vetrina del negozio non è stato trovato alcun coltello.

donna insegue e investe con l'auto ladro

[…] l’imprenditrice di 65 anni, Cinzia Dal Pino, che con la famiglia gestisce da anni uno dei più noti stabilimenti balneari a Viareggio […] Da lunedì sera è in carcere a Pisa, in stato di fermo. Oggi, assistita dall’avvocato Enrico Marzaduri si presenterà al gip per la convalida.

CINZIA DAL PINO

Intanto le indagini della polizia proseguono per ricostruire anche l’identità di Said Malkoun che forse non è algerino ma marocchino. […] Di lui si sa che era arrivato nel 2004 in Italia senza permesso di soggiorno, che ha una sfilza di precedenti per furti e scippi, che nel suo girovagare attraverso l’Italia è passato da Milano e Palermo ed è stato espulso (sulla carta) una decina di volte. Per due volte è finito in un Cpr, l’ultima volta a Roma nel dicembre 2023, ma l’Algeria non l’ha mai riconosciuto come un suo cittadino, per questo è rimasto qui a vivere di espedienti. […]

