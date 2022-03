"MI HA TORTURATA CON UNA FRUSTA NAZISTA E MI HA FATTO BERE IL SUO SANGUE" - NEL DOCUMENTARIO "PHOENIX RISING", EWAN RACHEL WOOD HA SVELATO I DETTAGLI DELLE TORTURE SUBITE DA MARYLIN MANSON - "MI SONO DOVUTA INCIDERE UNA "M" ACCANTO ALLA VAGINA PER DIMOSTRARGLI APPARTENENZA E LEALTA'" - "UNA VOLTA MI HA PICCHIATA COSI' FORTE CHE L'INGINOCCHIATOIO SU CUI PREGAVO SI E' SPEZZATO IN DUE"...

Dagotraduzione da Mediaite.com

marilyn manson e evan rachel wood 2

Nella seconda parte del documentario della Hbo Phoenix Rising, Evan Rachel Wood ha fatto nuove accuse all’ex, Marylin Manson. L’attrice lo aveva già denunciato a febbraio del 2021 per violenze, raccontando che tutto era iniziato quando lei era ancora adolescente: «ha abusato di me in modo orribile per anni». Nel documentario della Hbo, Wood ha descritto i suoi anni di terrore, svelando che Manson la torturava con una frusta nazista decorata con una svastica e le faceva bere il suo sangue. Wood ha anche mostrato le cicatrici dovute all’incisione di marchi.

«Lui si è scolpito una “E”, e io ho inciso una “M” per dimostrare appartenenza e lealtà, e l’ho scolpita proprio accanto alla mia vagina per fargli vedere che gli appartenevo. Era gennaio 2007. Voglio rimuovere quella cicatrice». L’attrice ha detto che Manson l’ha torturata con una Violet Wand, un sex toy rilascia scosse elettriche ad alta tensione.

evan rachel wood

Wood ha raccontato anche di un patto di sangue stretto con Manson durante il quale, tra le altre cose, ha «bevuto il sangue». Non solo. Lui la violentava nel sonno. «Mi svegliavo, ricordo solo che facevo rapidamente i miei calcoli mentali e pensavo: ‘Resta addormentata, non muoverti, non farlo spostare’».

«Quindi me ne stavo sdraiata, inerte e immobile fino alla fine, e poi giuro su Dio, mi rimetteva semplicemente rimesso a posto la gamba e usciva dalla stanza», ha detto.

marilyn manson e evan rachel wood 3

Secondo Wood, Manson l’avrebbe anche torturata sessualmente e picchiata ripetutamente con una "frusta nazista" mentre lei era pregava su un inginocchiattoio davanti a lui. «Mi ha fatto così male che ho rotto l'inginocchiatoio a metà», ha detto Wood. «Ricordo in quel momento di aver pensato, “Digli solo quello che vuole sentire, digli solo quello che vuole sentire”... e gli ho detto: “Mi dispiace tanto, mi dispiace tanto”. Io imploravo perdono, e lui cullava e dicendo: "Adesso capisci". E poi ha aperto la mano... e mi ha fatto bere il suo sangue, mi ha tagliato... e ha bevuto il mio!.

marilyn manson

Almeno altre 15 donne si sono fatte avanti e hanno accusato Manson di abusi emotivi, sessuali e fisici. Manson ha negato le affermazioni di Wood, rilasciando questa dichiarazione tramite il suo avvocato: «[Warner] nega con veemenza qualsiasi pretesa di aggressione sessuale o abuso. Queste orribili affermazioni contro il mio cliente hanno tre cose in comune: sono tutte false, risalgono a fatti presumibilmente avvenuti più di un decennio fa e fanno parte di un attacco coordinato da parte di ex partner e soci del signor Warner trasformano dettagli altrimenti banali della loro vita personale e delle loro relazioni consensuali in storie dell'orrore inventate».

