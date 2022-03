"MI SEMBRAVA DI ESSERE NEL FILM 'LO SQUALO'" - UN'AMERICANA DI 35 ANNI E' RIUSCITA A DIVINCOLARSI DA UNO SQUALO CHE L'AVEVA AGGUANTATA DALLA CAVIGLIA RIEMPENDOLO DI PUGNI E CALCI IN TESTA - "ERO CONVINTA FOSSE LO SCHERZO DI UN AMICO. POI HO SENTITO UN ENORME SUSSULTO SULLA GAMBA E HO CAPITO. MENTRE MI STAVA TRASCINANDO VIA, SAPEVO DI ESSERE DA SOLA E DI DOVER REAGIRE PER SOPRAVVIVERE E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

heather west

Heather West, 35 anni, di Montgomery, in Texas, ha raccontato su Tik Tok l’incredibile avventura in cui è finita a gennaio visitando il Dry Tortugas National Park, in Florida con un gruppo di amici. Il gruppo aveva deciso di fare un tuffo in acqua, ma mentre gli altri indugiavano a riva, West stava già nuotando nell'oceano, quando improvvisamente ha «percepito un pericolo»: pochi istanti dopo era nella morsa di uno squalo.

«Una voce nella mia testa diceva: “Vattene subito”. Ma arrivata di fronte alla spiaggia, ho sentito qualcosa afferrarmi per la caviglia. Anche se avevo visto che i miei amici erano tutti in spiaggia, credevo che uno di loro mi stesse facendo uno scherzo: il mio cervello non riusciva a capire cosa stava succedendo».

«Ho pensato che il mio amico dovesse essere proprio forte e ho aspettato che mi lasciasse andare». Ma poi la donna ha sentito «un enorme sussulto» sulla gamba e si è resa conto che ad attaccarla era uno squalo.

heather west 4

«Mentre mi stava trascinando attraverso l'acqua, sapevo di essere da sola e di dover reagire se volevo avere qualche possibilità di sopravvivere», ha ricordato. «Mi sono ribaltata sulla schiena, con la gamba ancora rivolta nella direzione opposta, e ho iniziato a prenderlo a calci in faccia con la gamba sana».

West ha spiegato che aveva le pinne e «non poteva ottenere la propulsione di cui aveva bisogno per dargli una bella pacca in faccia». «Ero così arrabbiata che l'ho usato come leva e mi sono seduta in acqua, urlando, "Fottuto figlio di puttana!" mentre gli tiravo pugni in faccia con entrambi le mani - ed è allora che ha deciso di lasciarmi andare».

Una volta liberata, West, convinta di non avere più il suo piede, ha chiesto aiuto ai suoi amici, restando pronta nel caso fosse stata attaccata di nuovo. «Il sangue stava riempiendo l'acqua e non riuscivo a vedere dove fosse andato lo squalo», ha detto. «In quel momento mi sono sentita in un film de "Lo Squalo"».

heather west 3

Gli amici di West alla fine l'hanno trascinata per le braccia sulla spiaggia e uno di loro le ha messo un laccio emostatico, esercitando pressione sulla ferita, mentre un'altra persona cercava di trovare aiuto. Nel frattempo, adrenalina e shock sono entrati in scena.

«A questo punto, pensavo ancora che il mio piede fosse sparito», ha detto. «Ho guardato in basso e l'ho visto ancora attaccato e ho iniziato a urlare: "Non posso credere di aver vinto!"». «Sono stato davvero felice dopo. Mi sentivo così grata di essere viva», ha scritto. «Non ero affatto turbata né piangevo. Continuavo a dire: "Wow, è stata una corsa sfrenata!"».

heather west 2

Dopo aver descritto il predatore, due locali lo hanno identificato come uno squalo limone di 2 metri che da tempo girava in quelle acque attaccando gli uccelli.

