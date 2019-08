"MI SONO TROVATO DAVANTI A UNA SCENA DA BESTIA. LEI PIANGEVA, LUI LA TRATTAVA COME UN ANIMALE" - PARLA IL 57ENNE CHE HA SALVATO UNA DONNA DA UNO STUPRO DA PARTE DI UN 21ENNE AFRICANO A TORINO: "IL RAGAZZO ERA NUDO E ANCHE LEI LO ERA PERCHE' LUI LE AVEVA STRAPPATO TUTTI I VESTITI DI DOSSO. SONO INTERVENUTO E…"- "QUESTE PERSONE VANNO CASTRATE SUBITO SENZA RAGIONARCI TROPPO SOPRA"

Federico Garau per il Giornale

El Sayed Salem Shaker

A distanza di pochissimi giorni dal brutale tentativo di stupro avvenuto all'interno di un palazzo di Torino, il 57enne che ha soccorso la vittima, immobilizzando l'aggressore africano, ha deciso di parlare.

I dettagli del suo racconto sono raccapriccianti.

Intervistato da Gioele Urso, giornalista per "TorinoToday", El Sayed Salem Shaker, da 40 anni nel nostro Paese, torna con la memoria a quei terribili attimi.

Sono circa le 6:30 di lunedì mattina quando una donna, uscita in strada per portare a passeggio i propri cani, viene improvvisamente afferrata e trascinata nell'androne di un palazzo di corso Giulio Cesare. Dopo averla picchiata e tramortita, il suo aggressore, un 21enne guineano, le ha strappato i vestiti di dosso e si è poi denudato cercando di costringerla a subìre un rapporto sessuale.

Salem è intervenuto proprio in quel momento. L'uomo, secondo quanto da lui riferito, stava uscendo di casa per andare a lavoro quando ha udito le grida disperate della vittima e si è imbattuto nell'orribile scena.

"Mi sono trovato davanti a una scena da bestia. Il ragazzo era nudo e anche lei era nuda, perché le aveva strappato tutti i vestiti di dosso. La trattava come un animale. Ho visto la scena mentre stavo scendendo le scale. Lei perdeva sangue dalla faccia perché le aveva spaccato il naso. Era ridotta male" racconta il 57enne, che continua. "La donna stava piangendo e gridando aiuto mentre l'aggressore le stava addosso e faceva delle cose incredibili. Sono intervenuto e ho bloccato l'uomo. Poi mia moglie ha chiamato la polizia e abbiamo aspettato fino a quando sono arrivati e l'hanno arrestato".

Salem si è avventato contro il 21enne, riuscendo ad atterrarlo mentre venivano allertate le autorità. Colto in flagranza di reato, il guineano è stato immediatamente arrestato dagli agenti della questura di Torino.

Ferita e sotto choc la vittima, una 50enne, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.

"Abito in quel palazzo da più di vent'anni e sono in Italia da 40anni, sono italianissimo. Persone come queste andrebbero castrate subito senza ragionarci troppo sopra. Per colpa di gente così la pagano anche tutti quelli che sono a posto e lavorano" commenta Salem con amarezza.