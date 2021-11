"MI SONO VERGOGNATO" - RICHARD GERE, INTERVISTATO IN ESCLUSIVA DAL "GUARDIAN", SPROLOQUIA SULLA COMPARSATA SULLA NAVE OPEN ARMS NEL 2019 SULLA QUALE SARA' CHIAMATO A TESTIMONIARE NEL PROCESSO A MATTEO SALVINI - "NON CONOSCO SALVINI E MELONI, MA DUBITO CHE SI SIANO PRESI DEL TEMPO PER SALIRE SU UNA BARCA E VIVERE UN'ESPERIENZA REALE" (INVECE LUI SI' CHE PUO' PARLARNE...)

Dagotraduzione dal Guardian

Richard Gere Open Arms

Mentre si prepara a testimoniare contro Matteo Salvini nel processo in cui è il leader della Lega è accusato di aver impedito lo sbarco in Italia di 147 migranti, Richard Gere ha rivelato per la prima volta la storia completa della sua missione sulla nave di salvataggio dell’Ong Open Arms.

In un’intervista esclusiva al Guardian, Gere, 72 anni, indicato dagli avvocati come testimone chiave della situazione a bordo della nave, ha descritto le scene di disperazione che ha visto quando è arrivato a bordo nell’estate del 2019.

Richard Gere Open Arms 2

«Abbiamo visto più di cento persone a borso» ha detto Gere al Guardian. «Mi sono vergognato di avere così tanto e di non essere in grado di abbracciare questi altri esseri umani, nostri fratelli e sorelle, che erano affamati, traumatizzati. Piuttosto che tornare in Libia, si sarebbero tuffati in mare e sarebbero annegati, e ho sentito che era nostra responsabilità portare quanta più luce possibile».

Il processo a Salvini è iniziao il mese scorso a Palermo, e il leader della Lega rischia una pena massima di 15 anni se condannato: è accusato di sequestro di persona e negligenza. Il giudice, Roberto Murgia, ha accettato di ascoltare la testimonianza di Gere dopo che l’attore si era detto favorevole a parlare a favore dei profughi. Non è stata ancora fissata una data per l’udienza.

Richard Gere Open Arms 3

I magistrati considerano Gere, che si trovava sulla barca ma non era rifugiato né membro dell’equipaggio, un osservatore obiettivo che può dare credito a quella che hanno descritto come «una situazione esplosiva a bordo» con richiedenti asilo costretti a rimanere sotto coperta per 19 giorni senza ricevere cure mediche prima di riuscire a sbarcare.

Il blocco della nave spagnola di Open Arms è diventato una delle conseguenze più note del decreto sicurezza introdotto da Salvini che mirava a porre fine alle missioni di soccorso delle ONG nel Mediterraneo centrale imponendo multe fino a € 50.000 per le imbarcazioni che portavano migranti in Italia senza permesso.

Richard Gere Open Arms 4

Il viaggio in barca di Gere è iniziato con una vacanza in Toscana. «Quell'estate ero a trovare un amico che mi ha chiesto se ero a conoscenza di questa nuova legge in Italia, quindi gli ho chiesto di spiegarmela. Ha detto: "Aiutare le persone in difficoltà sarà un reato"».

«'Mi stai prendendo in giro! Non è possibile!' Insomma, nell'Italia profondamente cristiana, come è potuto accadere questo? È criminale aiutare le persone bisognose? Per me è stato sbalorditivo». Ha sospeso la vacanza per volare in Sicilia con il figlio e il 9 agosto, con una minuscola barca carica di viveri e acqua, la star di Hollywood è arrivata sulla nave Open Arms.

Richard Gere Open Arms 5

L'ultima tappa per raggiungere la nave di soccorso è stata tutt'altro che semplice. Quando è arrivato a Lampedusa dalla Sicilia, Gere e altri volontari della ONG hanno acquistato cibo e acqua. Ma c'era un problema. Le autorità italiane non avrebbero permesso a nessuna imbarcazione di avvicinarsi a Open Arms, che era ancora in mare.

«C'era quest'uomo», dice Gere. «Gli è stato detto dalla polizia che avrebbero distrutto la sua attività e che sarebbe finito in prigione se ci avesse aiutato. Avevamo il cibo, ma non avevamo la barca per portare il cibo a queste persone».

CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS

Alla fine, un isolano ha riconosciuto l'attore e si è offerto di aiutarlo. La sua barca era piccola, ma non c'era tempo da perdere. La situazione su Open Arms stava diventando sempre più disastrosa di ora in ora. Con la barca piena di rifornimenti – così tanti che Gere e gli altri si sono seduti in cima alle provviste – la squadra è partita. Dopo un'ora di mare agitato, hanno raggiunto la nave.

Gere e gli altri hanno immediatamente distribuito cibo ai migranti. Accompagnato da un interprete, ha parlato con quasi tutte le persone sulla nave. «Mi sono presentato», dice. «Li ho presentati a mio figlio. Li ho guardati negli occhi. La maggior parte di loro non mi conosceva né sapeva chi fossi. Per loro, ero solo un lavoratore che portava del cibo e faceva del suo meglio per sorridere ed essere gentile. Abbiamo portato acqua e cibo, e forse un senso di speranza».

richard gere sulla open arms 9

«Siamo stati un'ancora di salvezza per un mondo di non tortura, di possibilità e sogni. Poi ho chiesto loro chi sono, da dove vengono. C'era una madre con le sue giovani figlie che doveva navigare tra le milizie che cercavano di raggiungere la Libia. Certo, queste ragazze erano facili prede, e lei doveva darsi ad ogni confine, doveva darsi a bande di milizie, sessualmente, per proteggere le sue figlie e portare la sua famiglia nel Mediterraneo, dove ci sarebbe stata speranza e sicurezza. Ed eccola lì, a 20 miglia dalla salvezza, ma incapace di raggiungere la riva».

richard gere sulla open arms 8

Gere, che negli anni è stato impegnato in numerose cause umanitarie, ha iniziato a utilizzare i suoi contatti per vedere se poteva ottenere ulteriore aiuto per i rifugiati. «Ho chiamato il primo ministro spagnolo [Pedro Sánchez] dalla barca e gli ho chiesto di prendere alcune di queste persone, e per quanto sentisse la situazione, era politicamente limitato perché la destra stava tirando le fila in Spagna. Mi ha detto: 'Guarda, abbiamo portato molte persone dal Marocco. Ne prendiamo troppi”». Fondamentalmente ha detto che poteva fare solo ciò che la sua gente gli avrebbe permesso di fare.

richard gere sulla open arms 7

«Ho chiamato i miei contatti in Germania e [Angela] Merkel era ovviamente la persona più coraggiosa d'Europa. Stavano accogliendo oltre 1 milione di rifugiati, ma a quel punto si sentiva costretta. Alla fine nessuno si è preso la responsabilità».

L'esperienza a bordo della nave ha lasciato un segno indelebile su Gere e, quando Salvini è stato messo sotto processo, l'attore ha accettato di testimoniare per conto di Open Arms. Non è stata una decisione accolta bene in tutto lo spettro politico italiano e alcuni a destra lo hanno accusato di grandiosità. «Dimmi quanto è serio un processo in cui Richard Gere verrà da Hollywood per testimoniare sulla mia cattiveria», ha detto Salvini. Giorgia Meloni, leader del partito nazionalista Fratelli d'Italia, ha dichiarato che Gere era solo un «attore in cerca di visibilità».

richard gere sulla open arms 6

Gere, che ha iniziato la sua carriera a Hollywood negli anni '70 ed è diventato uno dei protagonisti più affidabili, ha ridacchiato quando gli è stato chiesto cosa pensa della beffa di Meloni. «Visibilità? In realtà ho cercato l'anonimato. È il contrario», dice.

«Prima di tutto, non conosco queste persone. Non li ho mai incontrati, ma dubito fortemente che si siano presi del tempo per salire su una barca e vivere un'esperienza umana e capire le persone reali su cui hanno la loro influenza. Se l’avessero fatto, allora penso che probabilmente ci sarebbe stata un'altra conversazione da fare. Non mi vedo come una star del cinema. Sono uno dei 7 miliardi di esseri umani sul pianeta, tutto qui, niente di più. Non sono né meglio né peggio di nessuno».

richard gere sulla open arms 5

Dice che la sua motivazione è dire quello che ha visto sulla barca. «Senti, non so niente di politica e non conosco gli imputati in questo caso. Francamente, non gli auguro [Salvini] il male, la mia preoccupazione riguarda le persone che stanno soffrendo così tanto. Questo è ciò che mi commuove. È possibile, perché ero lì, nel mezzo della follia, la mia comprensione umana viscerale è forse un po' più profonda di quella della maggior parte delle persone. Ero un testimone, né più né meno. E posso condividerlo con il resto del mondo, se mi viene chiesto».

richard gere sulla open arms 4

«Ma in termini di politica, non sto dicendo, in un modo o nell'altro, cosa dovrebbe fare il popolo italiano. Dipende solo dagli italiani».

La difesa dei rifugiati, dei poveri, dei malati e dei senzatetto è un impegno solenne per Gere. La sua Fondazione Gere sostiene lo sviluppo globale, la salute globale e le iniziative umanitarie con un focus in Tibet. È un sostenitore di lunga data di Survival International, un'organizzazione che difende i diritti umani delle popolazioni indigene di tutto il mondo. È anche in prima linea nella lotta contro l'Aids. Ha visitato campi profughi dal Kosovo a El Salvador.

richard gere sulla open arms 3

Ha incontrato per la prima volta Open Arms cinque anni prima a Barcellona, quando ha incontrato Oscar Camps, fondatore della ONG spagnola. Da allora, Gere si è regolarmente consultato con lui per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato dei rifugiati nel Mediterraneo.

«Mi ispiro a Open Arms», afferma Gere. «Sono profondamente impegnato con il loro punto di vista sull'universo. Hanno a che fare da vicino con queste persone, ed è lì che vuoi ottenere le tue informazioni. […] Hanno detto che era profondamente serio, non solo per loro, ma anche per altre imbarcazioni di salvataggio. Ed è stato allora che ho preso una decisione molto rapida. Ho detto: 'Guarda, devo vederlo da solo.' Sono saltato in macchina e sono arrivato all'aeroporto di Roma in cinque minuti letteralmente».

richard gere sulla open arms 2

Gere dice di essere profondamente consapevole che in Italia e in altri luoghi d'Europa, a più di 70 anni dalla sconfitta del fascismo nella seconda guerra mondiale, migliaia di persone si stanno unendo a gruppi che si autodefiniscono fascisti.

È più probabile che al processo Gere appaia tramite collegamento video ed è rilassato sulla possibilità che possa essere chiamato in qualsiasi momento. Nella sua calma buddista aggiunge: «È molto semplice, dirò solo la verità, racconterò solo ciò che ho vissuto. Sono qui solo per parlare per le persone che non hanno voce. Non riguarda me. Sono completamente irrilevante qui. Io sono sincero con te, posso essere invisibile Tutto ciò che sono è un testimone».

la risposta di salvini a richard gere 1 richard gere sulla open arms 10 richard gere sulla open arms 11